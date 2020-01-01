GENA VITER запремьерил клип "Мона Лиза" в автокинотеатре под открытым небом

Мероприятие состоялось в четверг, 4 июня, на территории киевского кинотеатра "Кинодром".

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Первыми клип увидели звездные коллеги, блогеры и представители медиа. Карантинную презентацию “антигламурная вечеринка“ певец также посвятил своему недавно прошедшему дню рождения. В эту праздничную дату, кстати, артист выпустил новую песню “Мона Лиза“ хитмейкера Дмитрия Сысоева. Видеоработу на этот трек уже можно посмотреть на YouTube, версия 18+

- Съемки клипа неоднократно переносились из-за карантина, но только недавно нам удалось его доснять. Все уже соскучились по новинкам от артистов, и вот, день премьеры настал! Приятно, что презентация прошла в таком необычно крутом формате, а благодаря стриму подписчики моих соцсетей смогли увидеть премьеру, не выходя из дома, - поделился GENA VITER.

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Режиссером клипа “Мона Лиза“ стал основатель компании Kontramarka Александр Порядченко. Это дебютная работа продюсера. Саундрпродюсер трека - Томаш Лукач (LUKACHSOUND).



Организаторы презентации клипа “Мона Лиза“ под открытым небом Анна Матосьян и Юрий Левченко.

Смотрите фото с премьерного показа клипа “Мона Лиза“ в автокинотеатре под открытым небом:

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