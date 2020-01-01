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Беременная участница "Від пацанки до панянки" отличилась неожиданной выходкой

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Влада Роговенко поразила своим откровением .
Беременная участница "Від пацанки до панянки" отличилась неожиданной выходкой
Беременная участница "Від пацанки до панянки" отличилась неожиданной выходкой
пресс-служба

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Участница проектов «Супермодель по-украински» и «Від пацанки до панянки», которые выпускал Новый канал, Влада Роговенко — не из робкого десятка. Ей ничего не стоит отличиться эпатажной выходкой и даже «уволить» Сергея Никитюка — эксперта реалити «Топ-модель по-украински».

— Если бы передо мной стоял выбор, кого из экспертов уволить, я уволила бы, конечно, Сережу Никитюка, — сказала Влада в спецпроекте «Эксперты на карантине». — Он же на протяжении всего проекта «Супермодель по-украински» меня троллил!

Беременная участница
Беременная участница "Від пацанки до панянки" отличилась неожиданной выходкой
пресс-служба

Прямолинейность Роговенко удивила экспертов «Топ-модели по-украински», ведь раньше участники избегали ответов на такие вопросы.

— Мы с экспертами были уверены, что Влада не захочет отвечать, и между правдой или действием выберет действие. Так долго спорили, какое же действие ей загадать, такие дебаты устроили. А все оказалось напрасно, — говорит Алла Костромичева.

Узнать, как изменилась жизнь Влады Роговенко после того, как она узнала о беременности, и почему девушка принимала ванну с вермишелью, вы можете в спецпроекте «Эксперты на карантине» — Новый канал выпускает его на YouTube.

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Теги: Влад Роговенко
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