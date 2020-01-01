"Заново строила карьеру и отношения": Цибульская вспомнила о разрыве с Бодянским
Известная украинская ведущая и певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками архивной фотографией 13-летней давности. На своей странице в Инстаграм артистка показала обложку журнала, где она позирует с экс-возлюбленным Александром Бодянским.
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В 2007 году пара выиграла первую украинскую “Фабрику звезд“. Однако их дуэт “Опасные связи“ просуществовал только два года. Цибульская призналась, что после разрыва с Александром ей пришлось заново строить карьеру и отношения.
“Фінал “Фабрики Зірок“. Я фоткаюсь на обкладинку журналу. Переконана, що життя вдалося: кубок в руках, він закохався ♥️🔥⠀Через рік я, як в казці про Золоту Рибку, лишилася біля розбитого корита. Наш дует розпався - у всіх сенсах. Треба заново будувати кар'єру і стосунки💔 Бо тільки усвідомівши свій біль, людина може щось з ним зробити. Хоч 1000 разів переконуй себе, що ти “самостійна і сильна“, але людині потрібна людина. Наше щастя напряму напряму залежить від стосунків 💕 Мені потрібна була купа років, щоб це зрозуміти“, - вспомнила Оля.
В конце поста знаменитость заявила, что готовит фанам онлайн-марафон на тему отношений.
Напомним, ранее Оля Цибульская нарвалась на критику из-за “голого“ платья.
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