"Заново строила карьеру и отношения": Цибульская вспомнила о разрыве с Бодянским

Известная украинская ведущая и певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками архивной фотографией 13-летней давности. На своей странице в Инстаграм артистка показала обложку журнала, где она позирует с экс-возлюбленным Александром Бодянским.

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В 2007 году пара выиграла первую украинскую “Фабрику звезд“. Однако их дуэт “Опасные связи“ просуществовал только два года. Цибульская призналась, что после разрыва с Александром ей пришлось заново строить карьеру и отношения.

“Фінал “Фабрики Зірок“. Я фоткаюсь на обкладинку журналу. Переконана, що життя вдалося: кубок в руках, він закохався ♥️🔥⠀Через рік я, як в казці про Золоту Рибку, лишилася біля розбитого корита. Наш дует розпався - у всіх сенсах. Треба заново будувати кар'єру і стосунки💔 Бо тільки усвідомівши свій біль, людина може щось з ним зробити. Хоч 1000 разів переконуй себе, що ти “самостійна і сильна“, але людині потрібна людина. Наше щастя напряму напряму залежить від стосунків 💕 Мені потрібна була купа років, щоб це зрозуміти“, - вспомнила Оля.