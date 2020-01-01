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Редкое фото: MamaRika показала свою маму

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Певица трогательно поздравила маму с юбилеем.
Редкое фото: MamaRika показала свою маму
Редкое фото: MamaRika показала свою маму
instagram.com/mamarika_official

Украинская певица, участница третьей “Фабрики звезд“ и нацотбора на “Евровидение 2017“ MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась в Сети редкой фотографией. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала снимок своей мамы Марии.

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Кадр MamaRika опубликовала по случаю юбилея самого близкого человека. На фото мама исполнительницы позирует в красной футболке и джинсовой куртке. На заднем фоне можно увидеть яркие дома польской столицы Варшавы.

В описании к публикации MamaRika назвала именинницу “девчонкой“ и “лучшим другом“, а также призналась, что очень сильно ею гордится.

“У мого бест друга @hermanmariya77 сьогодні ювілей!🎂 Дівчьонка, ми безмежно тебе любимо і гордимося! Захоплюємося твоєю силою духа, і що ти саме така, яка є!А ти особлива і най-най-найкраща МАМА на всій планеті! Будь завжди здорова і тішся життю - ми докладемо всіх зусиль, щоб так і було!🙌Дякуємо за все, зозулька!💙“, - написала певица.

MamaRika показала свою маму
MamaRika показала свою маму
Скриншот

Напомним, ранее MamaRika объяснила, почему при росписи не взяла фамилию мужа.

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Теги: MamaRika
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Источник: ivona)bigmir.net

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