Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Стильный образ: Надя Дорофеева похвасталась трендовой юбкой сезона

Комментариев: 0
Свежий look от солистки группы "Время и Стекло".
Стильный образ: Надя Дорофеева похвасталась трендовой юбкой сезона
Стильный образ: Надя Дорофеева похвасталась трендовой юбкой сезона
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева обожает делиться с поклонниками фотографиями, где она предстает в стильных нарядах.

Читай также: "Беременна?": Новое фото Нади Дорофеевой вызвало догадки в Сети

На этот раз звезда решила похвастаться свежим луком для нынешнего дождевого лета. Так, на своей странице в Инстаграм Дорофеева опубликовала ролик, где она шагает к камере и посылает зрителям воздушные поцелуи. В видео певица появилась в белом худи, черной жилетке, черных ботинках и трендовой юбке длины миди с разрезом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как вам наше лето? 😨😂

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева записала трек с другом юности.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь