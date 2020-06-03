Стильный образ: Надя Дорофеева похвасталась трендовой юбкой сезона

Свежий look от солистки группы "Время и Стекло".

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева обожает делиться с поклонниками фотографиями, где она предстает в стильных нарядах.

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На этот раз звезда решила похвастаться свежим луком для нынешнего дождевого лета. Так, на своей странице в Инстаграм Дорофеева опубликовала ролик, где она шагает к камере и посылает зрителям воздушные поцелуи. В видео певица появилась в белом худи, черной жилетке, черных ботинках и трендовой юбке длины миди с разрезом.

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева записала трек с другом юности.

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