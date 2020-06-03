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Злата Огневич показала пикантные фото и рассказала о борьбе с комплексами

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Звезда призналась, что у нее появились комплексы после того, как парень назвал ее "толстой неудачницей".
Злата Огневич показала пикантные фото и рассказала о борьбе с комплексами
Злата Огневич показала пикантные фото и рассказала о борьбе с комплексами
instagram.com/zlata.ognevich

Известная украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году заняла третье место на “Евровидении“, снялась в эротической фотосессии. На своей странице в Инстаграм артистка запостила фото и видео, где она позирует в коротком топе и полупрозрачной юбке.

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Несмотря на откровенность кадров, в описании к снимкам Злата высказалась о своих комплексах. Звезда заяаила, что ранее никогда бы не решилась на такой фотосет.

“Если бы мне ещё пару лет назад сказали, что я снимусь в таком 🤫откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо 😳 Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть“, - написала исполнительница.

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Огневич призналась, что во время съемок вспомнила одну неприятную историю, из-за котрой она начала комплексовать по поводу своей внешности.

“Сегодняшние съёмки заставили вспомнить давнюю и болезненную историю, которая оказала на меня огромное влияние... 🥺 Один парень, я сильно любила его, сказал обидные слова при расставании, я поклялась о них никогда не вспоминать, но сегодня чувствую желание поделиться с Вами 🙌🏾 Он меня называл неудачницей, бесталанной, говорил, что мой ужасный голос никому не нужен ( хотя про голос ещё можно пережить 😖). Но дальше пошли упрёки относительно тела, фигуры: толстая ( да-да, я склонна быстро набирать вес ), неуклюжая коротышка, мол, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такой, как я ☹️Вокруг полно настоящих красавиц, с которыми меня и сравнить стыдно... Вот, пишу это и слёзы наворачиваются 😢☹️😞 С тех пор и появилась куча комплексов, они очень мешали жить, дышать и радоваться, а главное- ЛЮБИТЬ себя 🙏🏽“.

В конце поста знаменитость рассказала, что только несколько лет назад смогла полностью принять себя.

“Всего несколько лет назад я приняла себя, начала культивировать ощущение внутренней свободы. Ведь жить нужно в полной гармонии и честности с Душой! ♥️ И я очень благодарна Вам за невероятную поддержку - это придаёт мне СИЛЫ!!! ♥️ . Я такая же, как и все: боюсь провалов, ранних морщин и лишнего веса, хочу встретить свою половинку и быть счастливой, плачу по ночам в подушку и редко звоню маме... 🥺 Но я очень хочу стать лучше, сильнее, мудрее, а Ваша ЛЮБОВЬ мне в этом помогает! Спасибо!!! 🌷🙏🏽 Пусть как можно больше будет счастливых девчонок, уверенных в себе, любящих каждую клеточку своего тела 😻🥰😍 Вместе- мы СИЛА 💪🏽💋“, - подытожила Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если бы мне ещё пару лет назад сказали, что я снимусь в таком 🤫откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо 😳 Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть. . Сегодняшние съёмки заставили вспомнить давнюю и болезненную историю, которая оказала на меня огромное влияние... 🥺 Один парень, я сильно любила его, сказал обидные слова при расставании, я поклялась о них никогда не вспоминать, но сегодня чувствую желание поделиться с Вами 🙌🏾 Он меня называл неудачницей, бесталанной, говорил, что мой ужасный голос никому не нужен ( хотя про голос ещё можно пережить 😖). Но дальше пошли упрёки относительно тела, фигуры: толстая ( да-да, я склонна быстро набирать вес ), неуклюжая коротышка, мол, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такой, как я ☹️Вокруг полно настоящих красавиц, с которыми меня и сравнить стыдно... Вот, пишу это и слёзы наворачиваются 😢☹️😞 С тех пор и появилась куча комплексов, они очень мешали жить, дышать и радоваться, а главное- ЛЮБИТЬ себя 🙏🏽 Всего несколько лет назад я приняла себя, начала культивировать ощущение внутренней свободы. Ведь жить нужно в полной гармонии и честности с Душой! ♥️ И я очень благодарна Вам за невероятную поддержку - это придаёт мне СИЛЫ!!! ♥️ . Я такая же, как и все: боюсь провалов, ранних морщин и лишнего веса, хочу встретить свою половинку и быть счастливой, плачу по ночам в подушку и редко звоню маме... 🥺 Но я очень хочу стать лучше, сильнее, мудрее, а Ваша ЛЮБОВЬ мне в этом помогает! Спасибо!!! 🌷🙏🏽 Пусть как можно больше будет счастливых девчонок, уверенных в себе, любящих каждую клеточку своего тела 😻🥰😍 Вместе- мы СИЛА 💪🏽💋 . #девочкипоймут #БОГИНЯ #МоєТілоМоєДіло #ЗлатаОгневич . Отдельная благодарность за совместную коллаборацию с @anabelarto_official ( и мои инсайты ) 🦋 Скоро Вы всё узнаете! . // продюсер проекта @annashakola . // фото @vicoolyasaida . // mua/hair @slavinskaya_muah . // location @zags1.com.ua

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич выпустила балладу на стихи Андрея Хлывнюка.

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Теги: Злата Огневич
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Источник: Ivona bigmir)net

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