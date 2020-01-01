Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов позировали на фоне радуги.

Известные телеведущие и звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали поклонников новой совместной фотографией. Пара поделилась нежным кадром в соцсети.

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Так, на странице Горбунова в Инстаграм появился снимок, где он в серых штанах, белой рубашке и черной куртке обнимает Катю на фоне радуги. Осадчая на фото предстала в черных штанах, фиолетовой рубашке и темной курточке.

“Веселка завжди надихає!!“, - подписал Юрий.

Юрий Горбунов очаровал Сеть романтическим фото с женой Скриншот

Пользователи Сети принялись активно писать комплименты в комментариях под фото:

Бусінки!💜💜

Обожаю вашу пару, вы настоящие и видно, что вы очень любите друг друга.😍😍😍😍

Вы такие замечательные! Счастья вам💞

Яке чудове фото!

Вау❤️❤️❤️👍🏼👍🏼👍🏼романтика😍😀радуюсь за вас❤️

Это к счастью 😍

Ви дуже гарна пара

Яке ніжне фото, які Ви няшечки!!! З Вами веселка ще яскравіша, ніж завжди!!! От вмієте Ви красиве зробити ще красивішим!!! Люблю Вас з Катею!!! Так тримати!!!

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