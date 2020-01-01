"Таблетки сделали меня слабым": Александр Рыбак рассказал о зависимости

Победитель "Евровидения 2009" начал курс лечение спустя 11 лет зависимости.

Известный норвежский певец белорусского происхождения, победитель “Евровидения 2009“ Александр Рыбак шокировал подписчиков откровенным признанием.

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На своей странице в Инстаграм музыкант заявил, что 11 лет был зависим от от снотворного и антидепрессантов. А в начале 2020 года 34-летний артист решился начать курс реабилитации.

“У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок“, - поделился Рыбак.

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Кроме того, Александр признался, как чувствовал себя в последние годы зависимости и объявил, что вскоре поделиться с подписчиками своим опытом борьбы с зависимостью.

“В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни. Я знаю, что есть много людей, которые борются подобным, поэтому в течение следующих недель я поделюсь с вами своим опытом, и я буду рад, если кому-то он поможет“, - написал артист.

Александр Рыбак рассказал о зависимости Скриншот

Ранее Александр Рыбак сыграл победоносную песню Джамалы на Евровидении 2016.

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