Блондинка, брюнетка и рыжая: Как Даша Астафьева выглядит с разным цветом волос
Известная украинская исполнительница, актриса, модель, звезды журнала Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками коллажем, где она предстает с разными прическами.
Читай также: “Огонь!“: Даша Астафьева соблазнила фанов пикантными позами на бильярдном столе
Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось фото, на котором она примеряла три цвета волос и стрижки. На коллаже, автором которого является фотограф Соня Плакидюк, Даша позирует в откровенном наряде с белым жемчугом, черных колготах и длинных сапогах. На снимке можно увидеть Астафьеву с черными короткими волосами, с немного длиннее белокурыми локонами и длинными рыжими волосами.
“В объективе Сони Плакидюк“, - лаконично подписала певица.
Поклонники артистки принялись активно комментировать ее три образа:
- Шикарная!😍❤️
- Даши много не бывает❤️♥️
- Рыжий - прикольно
- Блонду Меладзе как раз ищет
- Рыженькая ваще огонь! 🔥🔥🔥😉
- Одна Даша - 🔥 , а три так воооообщееее💔💔💔😂
Напомним, ранее Соня Плакидюк взбудоражила Сеть “голым“ фото Астафьевой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил