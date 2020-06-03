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Блондинка, брюнетка и рыжая: Как Даша Астафьева выглядит с разным цветом волос

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Звезда Playboy показала коллаж, где она запечатлена с разными стрижками.
Блондинка, брюнетка и шатенка: Как Даша Астафьева выглядит с разным цветом волос
Блондинка, брюнетка и шатенка: Как Даша Астафьева выглядит с разным цветом волос
instagram.com/da_astafieva

Известная украинская исполнительница, актриса, модель, звезды журнала Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками коллажем, где она предстает с разными прическами.

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Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось фото, на котором она примеряла три цвета волос и стрижки. На коллаже, автором которого является фотограф Соня Плакидюк, Даша позирует в откровенном наряде с белым жемчугом, черных колготах и длинных сапогах. На снимке можно увидеть Астафьеву с черными короткими волосами, с немного длиннее белокурыми локонами и длинными рыжими волосами.

“В объективе Сони Плакидюк“, - лаконично подписала певица.

Как Даша Астафьева выглядит с разным цветом волос
Как Даша Астафьева выглядит с разным цветом волос
Скриншот

Поклонники артистки принялись активно комментировать ее три образа:

  • Шикарная!😍❤️
  • Даши много не бывает❤️♥️
  • Рыжий - прикольно
  • Блонду Меладзе как раз ищет
  • Рыженькая ваще огонь! 🔥🔥🔥😉
  • Одна Даша - 🔥 , а три так воооообщееее💔💔💔😂
     

Напомним, ранее Соня Плакидюк взбудоражила Сеть “голым“ фото Астафьевой.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.06.2020, 18:16
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А пиздa всё равно седая!
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