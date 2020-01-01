Пластический хирург выглядит счастливым, играя с сыном и дочерью .

Слава снимала: Эдгар Каминский показал трогательное фото с детьми instagram.com/edgar_kaminskyi

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Бывший муж Славы из НеАнгелов Эдгар Каминский выложил трогательное фото с детьми. Известный пластический хирург опубликовал в своем Инстаграм свежий снимок, на котором он проводит время с сыном Леоном и Дочерью Лаурой.

Дети вместе с отцом играют, сидя на ковре. Судя по настроению фото и искренней улыбке Эдгара, он счастлив проводить больше время с бывшей семьей.

В подписи к своему посту Эдгар Каминский написал, что фотографировала его с детьми бывшая жена Слава:

Дети - главный антидепрессант. Посоветуйте настольные семейные игры, вчера мы играли в «волшебные шарики» - хорошая игра на координацию движения и логику. Проигравший игрок @babaslavka (Слава Каминская) запечатлела эмоции этой игры, - написал Эдгар.

Слава снимала: Эдгар Каминский показал трогательное фото с детьми instagram.com/edgar_kaminskyi

Подписчики поделились интересными играми для детей и похвалили Эдгара и Славу за то, что они поддерживают дружеские отношения ради детей.

К слову, в недавнем интервью Оле Поляковой Слава созналась, что ей с Эдгаром нужно находить общий язык ради детей, так как у детей нету других родителей. По словам экс-супруги, ей это проще, а ему сложнее.

Ранее мы писали, что Слава Каминская призналась, почему не живет с новым парнем.

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