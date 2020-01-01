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Мэй Маск рассказала, женится ли ее сын на певице Граймс

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Илон Маск состоит в отношениях с Граймс с 2018 года.
Мэй Маск рассказала, женится ли ее сын на певице Граймс
Мэй Маск рассказала, женится ли ее сын на певице Граймс
Getty Images

Известная модель Мэй Маск прокомментировала отношения своего сына, изобретателя и генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска с канадской певицей Граймс.

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72-летняя знаменитость заявила, что не вмешивается в личную жизнь пары и не спрашивала у Илона, предложит ли он поженится матери своего новорожденного сына X Æ A-12. Об этом она рассказала в интервью для Women's Wear Daily.

“У Граймс невероятная мода и она креативная. Я восхищаюсь творческими людьми, потому что я ученая. Я работаю со многими творческими людьми в индустрии моды. Но я не знаю, поженятся ли Граймс и Илон, я их об этом не спрашивала“, - поделилась Мэй.

Кроме того, новоиспеченная бабушка рассказала о внуке X Æ A-12, который появился на свет 4 мая. По словам модели, малыш присутствовал на запуске ракеты Crew Dragon.

“Сын Илона абсолютно очаровательный. Он был с нами на запуске“, - сообщила Мэй.

Ранее сообщалось, что девушка Илона Маска выставила на аукцион частичку своей души.

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Теги: Мэй Маск, Илон Маск, Граймс
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Источник: Ivona bigmir)net

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