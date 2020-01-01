Илон Маск состоит в отношениях с Граймс с 2018 года.

Мэй Маск рассказала, женится ли ее сын на певице Граймс Getty Images

Известная модель Мэй Маск прокомментировала отношения своего сына, изобретателя и генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска с канадской певицей Граймс.

Читай также: ТОП-8 мам знаменитостей, которые не менее известны, чем их звездные дети

72-летняя знаменитость заявила, что не вмешивается в личную жизнь пары и не спрашивала у Илона, предложит ли он поженится матери своего новорожденного сына X Æ A-12. Об этом она рассказала в интервью для Women's Wear Daily.

“У Граймс невероятная мода и она креативная. Я восхищаюсь творческими людьми, потому что я ученая. Я работаю со многими творческими людьми в индустрии моды. Но я не знаю, поженятся ли Граймс и Илон, я их об этом не спрашивала“, - поделилась Мэй.

Кроме того, новоиспеченная бабушка рассказала о внуке X Æ A-12, который появился на свет 4 мая. По словам модели, малыш присутствовал на запуске ракеты Crew Dragon.

“Сын Илона абсолютно очаровательный. Он был с нами на запуске“, - сообщила Мэй.

Ранее сообщалось, что девушка Илона Маска выставила на аукцион частичку своей души.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.