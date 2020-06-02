"Любов - то велика сила": Наталья Могилевская анонсировала выход мини-фильма

Украинская певица заинтриговала фанов тизером предстоящей видеоработы.

Народная артистка Украины, известная певица и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда анонсировала выход своего первого мини-фильма.

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На своей странице в Инстаграм звезда написала, что лента с названием “Любов - то велика сила“ будет состоять из пяти клипов. В роли режиссера выступил Герман Ненов. Премьера состоится в четверг, 11 июня.

“Все эти видео объединяет не только общий сюжет, но и то, что важно для каждого из вас - любовь. Только не известно, а выживет ли любовь взаперти?... Эта история близка всем нам, кто пережил карантин. Она об этом...“, - заинтриговала артистка.

Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.

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