"Любов - то велика сила": Наталья Могилевская анонсировала выход мини-фильма
Народная артистка Украины, известная певица и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда анонсировала выход своего первого мини-фильма.
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На своей странице в Инстаграм звезда написала, что лента с названием “Любов - то велика сила“ будет состоять из пяти клипов. В роли режиссера выступил Герман Ненов. Премьера состоится в четверг, 11 июня.
“Все эти видео объединяет не только общий сюжет, но и то, что важно для каждого из вас - любовь. Только не известно, а выживет ли любовь взаперти?... Эта история близка всем нам, кто пережил карантин. Она об этом...“, - заинтриговала артистка.
Долгожданный Message: 11.06 Премьера! Ловите!... ⠀ 11 июня состоится премьера мини-фильма от Натальи Могилевской и режиссера Германа Ненова, который будет состоит из пяти клипов. Все эти видео объединяет не только общий сюжет, но и то, что важно для каждого из вас — любовь. ⠀ Только не известно, а выживет ли любовь взаперти?... ⠀ Эта история близка всем нам, кто пережил карантин. Она об этом... ⠀ #любовтовеликасила #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #directedbygermannenov #createdbygermannenov #new #soon
Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.
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