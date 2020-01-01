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Победительница "Холостяка" Даша призналась, почему не сняла кольцо Макса

Спецтема: ТВ и телешоу
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Девушка запостила новое фото с кольцом из проекта и странной подписью .

Победительница
Победительница "Холостяка" Даша призналась, почему не сняла кольцо от Макса
instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница нового сезона реалити-шоу “Холостяк“ Даша Ульянова “попалась“ на том, что даже после громкого скандала, о котором стало известно в пост-шоу, девушка продолжает носить обручальное кольцо от Макса Михайлюка .

Это заметили подписчики Ульяновой - на новом фото, которое запостила Даша в Инстаграм отчетливо видно “то самое“ кольцо для победительницы, которое ей подарил “проштрафившийся“ пилот в финале “Холостяка“. Концепция фото, судя по всему, также касается неприятной истории с изменой Макса - девушка позирует в черной рубашке, заправленной в джинсы, и с распущенными волнистыми волосами. Привлекает внимание подпись к фото:

Плачь и смотри 😅😎, - написала девушка, видимо, обращаясь к неверному “холостяку“.

Фолловеры спросили о кольце в комментариях:

Красивая👍🔥 Извиняюсь за нескромный вопрос: а кольцо просто носишь? Как награду за победу?

Даша объяснила ситуацию:

Кольцо просто не хочу снимать , оно мне очень нравится) - написала Ульянова.
 

Победительница
Победительница "Холостяка" Даша призналась, почему не сняла кольцо от Макса
instagram.com/dasha_ulyanovaa

К слову, перед этим Даша добавила в Сеть яркие кадры новой фотосессии, на которых выглядит великолепно и очень соблазнительно - неужели, девушка в активном поиске?

Победительница
Победительница "Холостяка" Даша призналась, почему не сняла кольцо от Макса
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Ранее мы писали, что Даша Ульянова показала фото до пластик. 

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Теги: холостяк, Даша Ульянова, Макс Михайлюк
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Источник: IVONA)bigmir.net

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