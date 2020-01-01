Сана Тимма отметила, что из-за сына по-дружески общается с экс-супругом.

Экс-супруга молодого бойфренда Седоковой призналась, какие у них отношения instagram.com/sana_timma

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Роман певицы Анны Седоковой с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше звезду на 10 лет, стал одним из самых обсуждаемых событий отечественного шоу-биза в 2019.

Пикантности истории добавила реакция жены Яниса, от которой он ушел к артистке, оставив двухлетнего сына Кристиана. Тогда Сана Тимма называла Седокову нелицеприятными словами, напоминая, что у Анны трое детей от разных мужчин. Однако, позже Сана публично извинилась перед артисткой, списав свою реакцию на излишние эмоции после расставания.

Сейчас, как известно Янис Тимма живет с Анной Седоковой и ее детьми - артистка регулярно подчеркивает этот факт, публикуя фото и видео с любимым.

Однако, бывшая жена продолжает общаться с Янисом. Об этом Сана Тимма написала в Инста-сториз, отвечая на вопросы подписчиков:

Мы были вместе 9 лет. Сейчас у нас дружеское общение, которое мы поддерживаем ради сына, - написала Сана.

Экс-супруга молодого бойфренда Седоковой призналась, какие у них отношения instagram.com/sana_timma

Кроме того, Сана Тима, добавила новые эффектные фото в купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

Сана Тимма instagram.com/sana_timma

Сана Тимма instagram.com/sana_timma

Сана Тимма instagram.com/sana_timma

Сана Тимма instagram.com/sana_timma

Ранее мы писали, что Анна Седокова призналась, что первый муж ей изменял.

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