Телеведущий дополнил архивное фото забавным постом .

Секси-бой: Андрей Бедняков взбудоражил Сеть снимком из выпускного альбома instagram.com/biedniakov

Читай также: Ведущий “Орел и решка“ забавно потроллил творчество Лободы - ей понравилось

Популярный украинский телеведущий и блогер Андрей Бедняков, начинавший свой карьерный путь с передачи "Орел и решка", порадовал фолловеров юношеской фотографией.

В Инстаграм Бедняков добавил снимок из школьного выпускного альбома 2004-го года. Будущий известный телеведущий, закончивший тогда одиннадцатый класс, позирует в белой футболке и полосатой рубашке. На шее у Беднякова - часть парного кулона "сердце", которая, очевидно, означает, что у Андрея тогда уже были серьезные отношения.

Вопросы по сексу есть? по причёске? По стилю? По Украшениям? ВООБЩЕ ВОПРОСЫ ЕСТЬ? - Any questions!? - прокомментировал, как всегда в своем стиле, автор.

Секси-бой: Андрей Бедняков взбудоражил Сеть снимком из выпускного альбома instagram.com/biedniakov

Как можно быть таким сексуальным?)

Самец же

Секси бой

Альфач

Вопросов нет! Красава

Стас Пьеха в детстве, - написали в Сети.

Подписчики полностью разделяют с ним свое мнение, «выпускник 2004» милаха и настоящий мачо:

Напомним, что до "Орла и решки" и до популярного тревел-шоу “Альфач“ Бедняков работал на радио и актёрам на шоу "Большая разница по-украински".

Ранее мы писали, что Андрей Бедняков показал, как проводит время с дочкой в карантин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.