Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Секси-бой: Андрей Бедняков взбудоражил Сеть снимком из выпускного альбома

Комментариев: 0
Телеведущий дополнил архивное фото забавным постом .

Секси-бой: Андрей Бедняков взбудоражил Сеть снимком из выпускного альбома
Секси-бой: Андрей Бедняков взбудоражил Сеть снимком из выпускного альбома
instagram.com/biedniakov

Читай также: Ведущий “Орел и решка“ забавно потроллил творчество Лободы - ей понравилось

Популярный украинский телеведущий и блогер Андрей Бедняков, начинавший свой карьерный путь с передачи "Орел и решка", порадовал фолловеров юношеской фотографией.

В Инстаграм Бедняков добавил снимок из школьного выпускного альбома 2004-го года. Будущий известный телеведущий, закончивший тогда одиннадцатый класс, позирует в белой футболке и полосатой рубашке. На шее у Беднякова - часть парного кулона "сердце", которая, очевидно, означает, что у Андрея тогда уже были серьезные отношения.   

Вопросы по сексу есть? по причёске? По стилю? По Украшениям? ВООБЩЕ ВОПРОСЫ ЕСТЬ? - Any questions!? - прокомментировал, как всегда в своем стиле, автор.

Секси-бой: Андрей Бедняков взбудоражил Сеть снимком из выпускного альбома
Секси-бой: Андрей Бедняков взбудоражил Сеть снимком из выпускного альбома
instagram.com/biedniakov

Подписчики полностью разделяют с ним свое мнение, «выпускник 2004» милаха и настоящий мачо:

  • Как можно быть таким сексуальным?)
  • Самец же
  • Секси бой
  • Альфач
  • Вопросов нет! Красава
  • Стас Пьеха в детстве, - написали в Сети.

Напомним, что до "Орла и решки" и до популярного тревел-шоу “Альфач“ Бедняков работал на радио и актёрам на шоу "Большая разница по-украински". 

Ранее мы писали, что Андрей Бедняков показал, как проводит время с дочкой в карантин. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Андрей Бедняков, архивные фото, школьные фото звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь