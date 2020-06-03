Известный ведущий разоткровенничался о личной жизни.

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Слава Соломка – известный украинский актер и телеведущий. В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки» на канале НЛО TV он признался, что часто ведет какие-либо мероприятия. И здесь не обходится без внимания противоположного пола. Как оказалось, Слава пользуется большой популярностью у женщин постарше, чего он совершенно не скрывает. На вопрос ведущей о том, предлагали ли ему эти женщины отношения, Слава Соломка ответил так:

“Серьезные отношения (женщины постарше, – ред.) никогда не предлагали. Но когда я веду какие-то мероприятия, то более взрослые барышни после нескольких коктейлей часто очень хотят, чтобы я сел именно за их столик. Однако я умею так правильно построить беседу, чтобы до этого не дошло“, – рассказал ведущий.

Слава Соломка рассказал о популярности у женщин постарше пресс-служба

Также Слава признался, что взрослые женщины обращали на него внимание еще когда он был тинейджером.

“Однажды у меня только была неловкая ситуация, когда я был еще в 11-м классе, и мы с мамой отдыхали в Турции. Там я, 15-летний, познакомился с очень бойкими женщинами с Курска. И вот как-то на дискотеке мы вместе с ними танцевали, выпивали и одна из них предложила мне секс. А у меня к тому времени такого в жизни еще ни разу не было. Я на несколько секунд замер, а потом пулей оттуда вылетел. Кстати, через несколько дней они выезжали, поэтому я все это время обходил их десятой дорогой“, – поделился историей Слава.

Напомним, ранее Слава Соломка рассказал о своем страхе селфи.

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