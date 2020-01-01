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Оля Цибульская продала мужу часть своего гардероба: В чем причина

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Украинская певица подсказала, как нужно решать конфликтные ситуации со второй половинкой.
Оля Цибульская продала мужу часть своего гардероба: В чем причина
Оля Цибульская продала мужу часть своего гардероба: В чем причина
instagram.com/cybulskaya

Украинская певица и ведущая телеканала М1 Оля Цибульская решила поделиться с поклонниками несколькими советами. Звезда подсказала, как избежать конфликтов со второй половинкой.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила кадр, где она запечатлена в фиолетовой кофте, кожаной юбке и с ярким макияжем. В описании к фото Оля рассказала подписчикам, как решить спор по поводу откровенных нарядов девушки или жены. Цибульская призналась, что однажды супруг даже выкупил у нее часть гардероба.

“Можна сказати дівчині “Що ти вділася як ш❌❌?“, а можна сказати “Тобі дуже личать довгі вечірні сукні. Давай завтра повечеряємо, я навіть вдягну костюм“. Або “Скільки коштує твоя міні-спідниця? Давай я її куплю“. Мій чоловік так колись купив частину мого гардеробу 😂👅💃🏻“, - написала певица.

Оля Цибульская продала мужу часть своего гардероба
Оля Цибульская продала мужу часть своего гардероба
Скриншот

Ранее сообщалось, что Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: ivona)bigmir.net

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