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"Ай, красотка": Леся Никитюк в пикантном наряде подразнила Сеть

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Телеведущая показала эффектное фото и написала об интервальном голодании .

"Ай, красотка": Леся Никитюк в пикантном наряде встряхнула Сеть
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк очаровала Сеть соблазнительным образом на фото. В Инстаграм знаменитость выставила кадр профессиональной фотосессии, на котором предстала в образе роковой красотки в белом кроп-топе с корсетным верхом и светлой мини-юбке. Леся сидит на диване в довольно пикантной позе - она отставила одну согнутую ногу чуть в сторону и скрестила руки на коленке. 

Также отдельной фишкой образа стал соблазнительный взгляд телеведущей. Таким фото звезда иллюстрировала пост о своем интервальном голодании.

#інтервальнеголодування
16/8
Коротко. Я перейшла в режим 14/10.. на базарі появилась Черешня🥰🍒🍒🍒, - написала Леся.

"Ай, красотка": Леся Никитюк в пикантном наряде встряхнула Сеть
instagram.com/lesia_nikituk

Фолловеры уточнили в комментариях подробности диеты Леси, а также по достоинству оценили ее эффектное фото:

Ай красотка🔥🔥🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк очаровала Сеть обнаженным фото.

 

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Теги: наряды, интервальное голодание, Леся Никитюк
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.06.2020, 13:30
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