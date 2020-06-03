"Ай, красотка": Леся Никитюк в пикантном наряде подразнила Сеть
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Популярная телеведущая Леся Никитюк очаровала Сеть соблазнительным образом на фото. В Инстаграм знаменитость выставила кадр профессиональной фотосессии, на котором предстала в образе роковой красотки в белом кроп-топе с корсетным верхом и светлой мини-юбке. Леся сидит на диване в довольно пикантной позе - она отставила одну согнутую ногу чуть в сторону и скрестила руки на коленке.
Также отдельной фишкой образа стал соблазнительный взгляд телеведущей. Таким фото звезда иллюстрировала пост о своем интервальном голодании.
#інтервальнеголодування
16/8
Коротко. Я перейшла в режим 14/10.. на базарі появилась Черешня🥰🍒🍒🍒, - написала Леся.
Фолловеры уточнили в комментариях подробности диеты Леси, а также по достоинству оценили ее эффектное фото:
Ай красотка🔥🔥🔥🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк очаровала Сеть обнаженным фото.
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