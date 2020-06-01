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Совсем не изменилась: Дженнифер Лопес показала, как выглядела 21 года назад

Комментариев: 1
Артистка отметила день рождения своего дебютного альбома "On the 6".
Совсем не изменилась: Дженнифер Лопес показала, как выглядела 21 года назад
Совсем не изменилась: Дженнифер Лопес показала, как выглядела 21 года назад
instagram.com/jlo

Всемирно известная американская исполнительница и кинозвезда Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками радостной новостью. 1 июня она отметила 21-й годовщину выхода ее дебютного альбома, благодаря которому она стала знаменитой. Пластинка “On the 6“ вышла в 1999 году.

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По случаю праздника 50-летняя артистка решила поделиться с поклонниками архивными кадрами. На своей странице в Инстаграм Дженнифер разместила двухминутное видео с нарезкой моментов со съемок клипов, фотосессий и выходов в свет.

“Я не могу поверить, что это было 21 год назад, сегодня. У всех вас есть моя любовь сегодня и каждый день. Я здесь для вас и остаюсь с вами всегда и навсегда!“, - написала Лопес.

Дженнифер Лопес показала архивное фото своих детей в честь их дня рождения.

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  03.06.2020, 13:20
Оценка:  0
гость
Непонимаю о чем разговор , если она за этот период больше двух десятков операций сделала для подтяжки eбальника. Оценивать надо только естественно, без участие хирургов и ботокса.
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