Артистка отметила день рождения своего дебютного альбома "On the 6".

Совсем не изменилась: Дженнифер Лопес показала, как выглядела 21 года назад instagram.com/jlo

Всемирно известная американская исполнительница и кинозвезда Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками радостной новостью. 1 июня она отметила 21-й годовщину выхода ее дебютного альбома, благодаря которому она стала знаменитой. Пластинка “On the 6“ вышла в 1999 году.

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По случаю праздника 50-летняя артистка решила поделиться с поклонниками архивными кадрами. На своей странице в Инстаграм Дженнифер разместила двухминутное видео с нарезкой моментов со съемок клипов, фотосессий и выходов в свет.

“Я не могу поверить, что это было 21 год назад, сегодня. У всех вас есть моя любовь сегодня и каждый день. Я здесь для вас и остаюсь с вами всегда и навсегда!“, - написала Лопес.

Дженнифер Лопес показала архивное фото своих детей в честь их дня рождения.

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