Экс-"ВИА Гра" раскрыла подробности отношений с погибшим футболистом Валентином Белькевичем.

Изменял, когда была беременна: Анна Седокова рассказала о браке с первым мужем instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица Анна Седокова, которая ранее была участницей популярной группы “ВИА Гра“ впервые рассказала об изменах первого супруга, футболиста Валентина Белькевича.

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Откровенное признание знаменитость сделала во время прямого эфира в Инстаграм. Так, Анна заявила, что муж развлекался в ночных клубах в компании девушек, когда она была беременной дочерью Алиной. По словам звезды спортсмен часто возвращался домой только утром.

“Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Я помню, как беременная ходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит навеселе, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Я взяла его за руку и сказала: “пойдем домой“, - вспомнила Седокова.

Артистка призналась, что долгое время прощала Белькевичу измены. А когда решилась на развод, то ее отговорила мама. Но все же Анна ушла от мужа, когда дочери исполнилось 2 года.

Напомним, что первый супруг Седоковой Валентин Белькевич умер в 2014 году в возрасте 41 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Ранее Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни.

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