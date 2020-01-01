"Красивые дети и божественные ноги": Никитюк очаровала Сеть новыми фото
Читай также: Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
Популярная телеведущая Леся Никитюк очаровала и одновременно озадачила поклонников новыми фото. В Инстаграм ко Дню защиты детей знаменитость добавила снимки, на которых позирует около своей машины - вместе с двумя маленькими светловолосыми девочками дошкольного и школьного возраста.
Некоторые подписчики тут же заподозрили Лесю в "тайном материнстве", однако, судя по предыдущим постам телеведущей в соцсетях, на фото -ее маленькие племянницы. Девочку постарше знаменитость держит за руку, а маленькую - на руках. На втором фото малышка забавно дергает Лесю за нос. К слову, эпатажная телезвезда позирует в коротеньких шортиках, которые позволяют оценить красоту ее стройных и длинных ног.
С Днем защиты детей💓
P.s. У меня такие дети, что от них иногда надо защищаться😆, - пошутила телеведущая.
- Кайфуууушные 😍😍
- Прекрасные дети и божественные ноги 😍
- Твои?)
- Сливку тёте Лесе 😂😂
- 😍🌸🌸Діти це квіти життя,але деколи хочеться валеріани😂
- Лесе детки идут 👌👌👌
- Милахи 😉💞
- Огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Лобода показала себя в младенчестве.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил