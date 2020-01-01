Телеведущая показала яркие фото с маленькими племянницами .

"Красивые дети и божественные ноги": Никитюк очаровала Сеть новыми фото instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк очаровала и одновременно озадачила поклонников новыми фото. В Инстаграм ко Дню защиты детей знаменитость добавила снимки, на которых позирует около своей машины - вместе с двумя маленькими светловолосыми девочками дошкольного и школьного возраста.

Некоторые подписчики тут же заподозрили Лесю в "тайном материнстве", однако, судя по предыдущим постам телеведущей в соцсетях, на фото -ее маленькие племянницы. Девочку постарше знаменитость держит за руку, а маленькую - на руках. На втором фото малышка забавно дергает Лесю за нос. К слову, эпатажная телезвезда позирует в коротеньких шортиках, которые позволяют оценить красоту ее стройных и длинных ног.

С Днем защиты детей💓

P.s. У меня такие дети, что от них иногда надо защищаться😆, - пошутила телеведущая.

"Красивые дети и божественные ноги": Никитюк очаровала Сеть новыми фото instagram.com/lesia_nikituk

"Красивые дети и божественные ноги": Никитюк очаровала Сеть новыми фото instagram.com/lesia_nikituk

Кайфуууушные 😍😍

Прекрасные дети и божественные ноги 😍

Твои?)

Сливку тёте Лесе 😂😂

😍🌸🌸Діти це квіти життя,але деколи хочеться валеріани😂

Лесе детки идут 👌👌👌

Милахи 😉💞

Огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети.

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