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"Красивые дети и божественные ноги": Никитюк очаровала Сеть новыми фото

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Телеведущая показала яркие фото с маленькими племянницами .

"Красивые дети и божественные ноги": Никитюк очаровала Сеть новыми фото
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк очаровала и одновременно озадачила поклонников новыми фото. В Инстаграм ко Дню защиты детей знаменитость добавила снимки, на которых позирует около своей машины - вместе с двумя маленькими светловолосыми девочками дошкольного и школьного возраста.

Некоторые подписчики тут же заподозрили Лесю в "тайном материнстве", однако, судя по предыдущим постам телеведущей в соцсетях, на фото -ее  маленькие племянницы. Девочку постарше знаменитость держит за руку, а маленькую - на руках. На втором фото малышка забавно дергает Лесю за нос. К слову, эпатажная телезвезда позирует в коротеньких шортиках, которые позволяют оценить красоту ее стройных и длинных ног.

С Днем защиты детей💓
P.s. У меня такие дети, что от них иногда надо защищаться😆, - пошутила телеведущая.

"Красивые дети и божественные ноги": Никитюк очаровала Сеть новыми фото
instagram.com/lesia_nikituk

"Красивые дети и божественные ноги": Никитюк очаровала Сеть новыми фото
instagram.com/lesia_nikituk

  • Кайфуууушные 😍😍
  • Прекрасные дети и божественные ноги 😍
  • Твои?)
  • Сливку тёте Лесе 😂😂
  • 😍🌸🌸Діти це квіти життя,але деколи хочеться валеріани😂
  • Лесе детки идут 👌👌👌
  • Милахи 😉💞
  • Огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети.

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Теги: Леся Никитюк, фигура звезд, День защиты детей
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Источник: IVONA)bigmir.net

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