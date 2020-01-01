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Шикарная фигура: 45-летняя Ева Лонгория поделилась эффектным фото в купальнике

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Звезда добавила снимок с маленьким сыном на руках.

instagram.com/evalongoria

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Голливудская актриса Ева Лонгория, которая наиболее известна ролью в нашумевшем сериале "Отчаянные домохозяйки", очаровала Сеть свежим снимком в купальнике. Фото появилась на страничке актрисы в Инстаграм.

В кадре звезда, которая в этом году отпраздновала 45-летняя, позирует на зеленой лужайке, на фоне высоких окон дома. Ева одета только в сдельный черный купальник, она держит на руках полуторагодовалого сына Сантьяго. Свой летний образ актриса подчеркнула высокой прической и крупными серьгами-кольцами.

Субботняя улыбка, - подписала фото звезда.

instagram.com/evalongoria

Фолловеры поставили снимку более 200 тыс. лайков и похвалили в комментариях звезду за отличную форму.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая показала обнаженное фото из бассейна. 

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Теги: Ева Лонгория, фото в купальнике, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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