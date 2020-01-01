"Мне идет?": Лобода удивила возвращением к своему давнему имиджу
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Певица и тренер талант-шоу Светлана Лобода порадовала своих фолловеров новым фото. В Инстаграм артистка добавила яркий снимок, на нем звезда заселфилась в черном топе с пайетками и глубоким декольте.
Отдельной изюминкой кадра стали "олдскульные кудри", которые некогда были постоянной деталью образа Ло. В последнее время эпатажная певица появлялась исключительно с прямыми волосами.
В начале карьеры я носила кудри. Иногда не ленюсь — кручусь. Мне идут? — задала вопрос своим подписчикам Лобода.
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Комментарии от фанатов не заставили себя ждать:
- Вам ооочень идут кудри!)
- Вам все к лицу
- О дааа, Вы шикарна
- Идут, я тоже делала афрокудри, чтобы порадовать своего афро мужа, - написали в Сети.
За сутки сексуальное фото набрало более 85 тысяч лайков.
Ранее мы писали, что Лобода выпустила новый трек "Мой".
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