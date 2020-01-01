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"Мне идет?": Лобода удивила возвращением к своему давнему имиджу

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Певица добавила новое фото, на котором появилась с шикарными кудрями .

"Мне идет?": Лобода удивила возвращением к своему давнему имиджу
instagram.com/lobodaofficial

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Певица и тренер талант-шоу Светлана Лобода порадовала своих фолловеров новым фото. В Инстаграм артистка добавила яркий снимок, на нем звезда заселфилась в черном топе с пайетками и глубоким декольте.

Отдельной изюминкой кадра стали "олдскульные кудри", которые некогда были постоянной деталью образа Ло. В последнее время эпатажная певица появлялась исключительно с прямыми волосами.

В начале карьеры я носила кудри. Иногда не ленюсь — кручусь. Мне идут? — задала вопрос своим подписчикам Лобода. 

"Мне идет?": Лобода удивила возвращением к своему давнему имиджу
instagram.com/lobodaofficial

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Комментарии от фанатов не заставили себя ждать:

  • Вам ооочень идут кудри!)
  • Вам все к лицу
  • О дааа, Вы шикарна
  • Идут, я тоже делала афрокудри, чтобы порадовать своего афро мужа, - написали в Сети.

За сутки сексуальное фото набрало более 85 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Лобода выпустила новый трек "Мой".

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Теги: Светлана Лобода, кудри, прически звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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