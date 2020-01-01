Певица добавила новое фото, на котором появилась с шикарными кудрями .

"Мне идет?": Лобода удивила возвращением к своему давнему имиджу instagram.com/lobodaofficial

Читай также: “Челку сама стригла“: Полякова изумила Сеть своим детским фото

Певица и тренер талант-шоу Светлана Лобода порадовала своих фолловеров новым фото. В Инстаграм артистка добавила яркий снимок, на нем звезда заселфилась в черном топе с пайетками и глубоким декольте.

Отдельной изюминкой кадра стали "олдскульные кудри", которые некогда были постоянной деталью образа Ло. В последнее время эпатажная певица появлялась исключительно с прямыми волосами.

В начале карьеры я носила кудри. Иногда не ленюсь — кручусь. Мне идут? — задала вопрос своим подписчикам Лобода.

"Мне идет?": Лобода удивила возвращением к своему давнему имиджу instagram.com/lobodaofficial

Читай также: Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике

Комментарии от фанатов не заставили себя ждать:

Вам ооочень идут кудри!)

Вам все к лицу

О дааа, Вы шикарна

Идут, я тоже делала афрокудри, чтобы порадовать своего афро мужа, - написали в Сети.

За сутки сексуальное фото набрало более 85 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Лобода выпустила новый трек "Мой".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.