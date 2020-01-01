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О личном: Соня Плакидюк объяснила, почему у нее нет крестников

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Fashion-фотограф и эксперт "Топ-модели по-украински" разоткровенничалась о личном .
О личном: Соня Плакидюк объяснила, почему у нее нет крестников
О личном: Соня Плакидюк объяснила, почему у нее нет крестников
пресс-служба

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Заводить детей эксперт проекта «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Соня Плакидюк не спешит. Стать крестной мамой у fashion-фотографа пока что тоже не получилось.

— Крестников у меня нет. Однажды меня просили стать крестной мамой, но у меня не получилось приехать на крестины из-за большого расстояния, — призналась эксперт модельного реалити. — После этого стать крестной меня уже не просили.

Кто именно звал Соню в кумовья, она не призналась. Зато охотно рассказала, как назвала бы свою будущую дочь.

— Хочу назвать дочь Хлоя или Зоя. Я, правда, не знаю, когда она у меня появится. Наверное, услышала, какое имя я для нее выбрала, и не спешит с рождением, — шутит Плакидюк.

Сама Соня подметила: имя Хлоя созвучно с названием французского бренда Chloé. Так что мир моды преследует девушку даже в таких интимных моментах, как выбор имени для ребенка.

Еще больше откровений от Сони Плакидюк вы можете услышать в спецпроекте «Эксперты на карантине», все выпуски которого Новый канал разместил в YouTube.

Ранее мы писали, что Соня Плакидюк рассказала о своих факапах на работе. 

 

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Теги: Соня Плакидюк
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