Победительница шоу "Холостяк" написала о женской привлекательности .

Мое тело не идеально: Даша Квиткова удивила снимком в одном белье instagram.com/kvittkova

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Победительница 9 сезона популярного телешоу “Холостяк“ 21-летняя Даша Квиткова, которая недавно вышла замуж за героя реалити 32-летнего Никиту Добрынина, поразила откровенным снимком в белье.

В Инстаграм Даша добавила фото, на котором позирует, сидя на полу в бюстье и трусиках золотисто-нюдового цвета. Девушка вытянула вперед ноги и скрестила руки на одном из коленок. Образ Квитковой дополняют собранные на затылке волосы и аккуратные серьги. В подписи Даша написала о том, как важно любить и ценить свою индивидуальность и “не парить“ насчет мелких недостатков.

У меня вовсе не идеальная фигура,

но я люблю свое тело.



Мне кажется, что мы все давно забыли о том, что каждый из нас индивидуален. Женщин уже много лет призывают что-то делать с их телами, чтобы они все выглядели идеально, под одну гребенку.

Но зачем?

Я здорова, я счастлива, и у меня все прекрасно😌



Хотя я тоже человек.

И, как все девушки, порой подхожу к зеркалу и думаю: “Какой кошмар! Что у меня на голове? Почему это не укладывается в нужную мне прическу? Что с лицом? Зачем я вчера вечером съела третий кусок пиццы? Что это за складка? Почему не ходила в спортзал уже шесть недель?“

🙄

У всех девушек такое бывает, когда они чувствуют себя ужасно и не хотят выходить из дома, но в большинстве случаев для меня это все-таки не проблема, из-за которой я считаю нужным переживать.



Пожалуйста, любите себя 💗 - написала Квиткова.

Мое тело не идеально: Даша Квиткова удивила снимком в одном белье instagram.com/kvittkova

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Фолловеры Даши прокомментировали пост, отметив, что, по их мнению, у девушки отличная фигура, и похвалили Квиткову за правильные слова о любви к себе:

Хороший пост🔥

Хочу такую “не идеальную“ фигуру😅

Как можно полюбить себя, если окружающие тебя не любят???

ага не идеальная прям🙄 Куда ещё лучше)

Полезный пост, девочки часто не уверены в себе, и ищут мнимые недостатки... 🙄

Главное в погоне за стандартами красоты не потерять себя. И конечно же, не навредить своему здоровью 😊

А какая тогда идеальная фигура??кости обтянутые кожей?я не понимаю! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Добрынин и Квиткова поделились подробностями свадьбы.

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