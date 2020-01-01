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"Как же тебе идет!": Яркая Мишель Андраде поразила сменой имиджа

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Певица продемонстрировала новую стильную прическу и очаровала Сеть.

"Как же тебе идет!": Яркая Мишель Андраде поразила сменой имиджа
instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения 23-летняя Мишель Андраде поразила поклонников кардинальной сменой прически. В Инстаграм яркая красотка добавила свежее селфи, на котором запечатлена с выпрямленными длинными волосами и "рваной" челкой, частично закрывающей глаза.

Также глядя на фото, можно подумать, что Мишель сменила цвет волос, сделав их более светлыми - однако это может быть просто игра света. Новый образ девушки дополнил легкий, почти незаметный макияж и аккуратные серьги-кольца среднего размера.

Снимок артистка оставила без подписи, добавив только эмодзи "🔥⚡️".

"Как же тебе идет!": Яркая Мишель Андраде поразила сменой имиджа
instagram.com/mishvirmish

Фолловеры бурно отреагировали на новый имидж Мишель - свои эмоции подписчики изложили в комментариях:

  • Ого😳, Мишка, кто это?????😲😲😲😲😲
  • 💥💥💥красотка! 😍
  • Подумал что Camila Cabello. Вот есть схожесть😕
  • Блиин, как мне нравитсяяя😻😻😻
  • Вот это даааа✨я только подумала, как же соскучилась по тебе и в эту же секунду ✨
  • Сладкая булочка 😻💦
  • Блин тебе так идёт😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде поразила пикантным нарядом.

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Теги: Мишель Андраде, смена имиджа звезд, прически звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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