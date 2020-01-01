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"Что творишь, прекрати!": Игривая Каменских в ярком наряде раззадорила Сеть

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Певица подразнила спортивной фигуркой в облегающем наряде .

"Что творишь, прекрати!": Игривая Каменских в ярком наряде раззадорила Сеть
instagram.com/kamenskux

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Супер-звезда Настя Каменских, которая активно занимается спортом и сохранила прекрасную физическую форму в карантин, подразнила поклонников новыми фото. В Инстаграм певица добавила два ярких снимка, на которых позирует в кожаной юбке с широким ремнем и облегающей майке ярко-розового цвета.

Наряд обнажает спину красотки и придает ее образу еще большей сексуальности. На одном из фото Каменских поднимает часть своей пышной прически и изображает удивление.

Девушки просто хотят повеселиться 😋😘, - написала звезда.

"Что творишь, прекрати!": Игривая Каменских в ярком наряде раззадорила Сеть
instagram.com/kamenskux

"Что творишь, прекрати!": Игривая Каменских в ярком наряде раззадорила Сеть
instagram.com/kamenskux

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Фолловеры отметили, что им очень понравились фото и они не могут выбрать из двух:

  • Прекрати давать такой тяжелый выбор!! 😍😍😍
  • Так ты похожа на мулатку, все-таки😍 я сама мулатка👩🏾‍🦱 и мне прям первое время казалось, что и ты🙈 красавица с формами!💓
  • КРАСИВАЯ🤩🤩🔥,КАК ВСЕГДА❤️❤️❤️
  • 😍❤️❤️Красавица 😘
  • Умница красавица😍😍😍
  • Огненная пушка, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала пикантное фото Потапа. 

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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