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Певица NAVKA впервые показала своих детей

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Артистка наконец-то рассекретила свою личную жизнь и показала яркие снимки .

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

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NAVKA - украинская певица, которая заполонила сердца поклонников своей #найтанцювальнішою піснею, получившей 4 «ДА» на проекте «Х-фактор». До сегодняшнего дня девушка держала в секрете свою личную жизнь, но сегодня, 1 июня, в честь Дня Защиты Детей, певица наконец-то показала своих ребят.

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

Певица воспитывает двух сыновей, старший - Андрей (10 лет), младший Максим (8 лет).

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

А также NAVKA поделилась эксклюзивом и рассказала, как воспитывает детей, и что изменилось в ее жизни после их рождения:

  • Что для вас значит - быть мамой?

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Во - первых, это ответственность, а как по мне, любовь выражается не в словах «я тебя люблю», а в действиях и поступках. Завести ребенка - это ответственное решение, которое не должно быть принято на эмоциях, потому что за ребенком нужно ухаживать, заниматься его воспитанием, обучением, развитием. Я считаю, что баловать ребенка можно именно такими занятиями: хочешь пойти на каратэ, хочешь на тхэквондо - пожалуйста.

Это лично мой пример, потому что дети ходили на различные секции, но так мы всегда в поиске себя и своего дела, которая нам нравится.
Я мечтаю, чтобы они выросли достойными молодыми людьми. Я им всегда говорю, что они должны оставить что-то после себя в этом мире. Вот я пишу песни, я хочу запомниться этим, кто-то конструирует невероятные дома, а кто-то лечит людей, поэтому я хочу, чтобы мои дети тоже выбрали собственный путь и оставили память о себе. Я их учу любить мир, учу реализовывать себя и свои творческие способности и желание, потому что если человек не реализуется, она становится злым.
Я люблю дарить им эмоции, на их день рождения мы всегда стараемся уехать, посмотреть новый город. Когда есть возможность, то заграницу, когда нет, то путешествуем Украиной. Наши упоминания и эмоции о детстве очень важны.

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

  • Как изменилась ваша жизнь после рождения ребят?

На самом деле, мои ожидания и реальность вообще отличались. Я думала, что после рождения сына стану домохозяйкой, которая занимается сугубо детьми и нет времени на собственное развитие. Но оказалось, что дети наоборот меня еще более стимулировали работать, развиваться и заниматься любимым делом. Я всегда учу детей мечтать, превращать мечты в план, а планы в реальность. В них перед глазами был мой пример: я всегда мечтала быть певицей, и если бы я не делала все для этого, они бы отчаялись в моих собственных словах.

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

  • Есть ли у вас любимое занятие Чем любите заниматься с детьми?

С детьми мы проводим время очень разнообразно, начиная с чтения, когда мы вместе выбираем новые книги, и заканчивая рисованием на стенах. Мы готовим вместе, раньше они мне помогали, а сейчас я им помогаю, или наоборот даже отказываюсь помогать, чтобы они смогли освоить приготовление того или иного блюда. Последний раз делали заварной десерт, я поняла, что не знаю как его готовить, но тут рецепт знал мой старший сын. Иногда мы дурачимся, скачем по комнате, даже соседи иногда приходят жаловаться.
Дети позволят нам самим быть детьми, и делать такие вещи, которые казалось бы взрослому не присущи. Конечно мы учимся, смотрим фильмы вместе, конструируем какие катапульты, стрелялки из подручных средств.

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

  • Ваши дети похожи по характеру?

Мои дети очень разные: старший сын очень эмоциональный, творческий, с детства он боялся убить какую муравья, и даже до сих пор такой. Когда мы жили в доме и к нам заползали паучки, он очень огорчался, когда кто-то их убивал, переживал за семью тех паучков. Он очень глубоко и глобально мыслит, когда он мечтал изобрести роботов, которые бы в свою очередь изобрели лекарство от рака, чтобы дети никогда не болели.
А младший сын, он более такой спортсмен, коммуникабельный и открытый. Он получает удовольствие от новых знакомств. Иногда бываем в магазине, он не будет тратить ни минуты на то, чтобы найти какой-то нужный товар, а сразу пойдет к консультанту и все у него расспросит. Я, в принципе, была в детстве застенчивой, но общаться любила, поэтому думаю мои черты характера между ними поделились.

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

  • Чтобы вы посоветовали, как мать?

Я бы советовала любить, любить их в своих действиях, а действия должны развивать, заставлять их верить в свои силы, и помогать найти их талант. Сегодня есть много кружков, секций, благодаря которым ребенок сможет развиваться и становиться лучше. Детей надо воспитывать так, чтобы они поняли, что все силы, которые они имеют, нужно использовать так, чтобы в будущем этот мир стал лучше.

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей
Певица NAVKA впервые показала своих детей
пресс-служба

Певица NAVKA также присоединилась к инициативе Фонда «Таблеточки» под названием # станькумиром.

Ранее мы писали, что Алена Гвоздева снова станет мамой. 

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Теги: NAVKa, дети звезд, благотворительность, Таблеточки
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Источник: IVONA)bigmir.net

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