Артистка наконец-то рассекретила свою личную жизнь и показала яркие снимки .

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

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NAVKA - украинская певица, которая заполонила сердца поклонников своей #найтанцювальнішою піснею, получившей 4 «ДА» на проекте «Х-фактор». До сегодняшнего дня девушка держала в секрете свою личную жизнь, но сегодня, 1 июня, в честь Дня Защиты Детей, певица наконец-то показала своих ребят.

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Певица воспитывает двух сыновей, старший - Андрей (10 лет), младший Максим (8 лет).

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Что для вас значит - быть мамой?

А также NAVKA поделилась эксклюзивом и рассказала, как воспитывает детей, и что изменилось в ее жизни после их рождения:

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Во - первых, это ответственность, а как по мне, любовь выражается не в словах «я тебя люблю», а в действиях и поступках. Завести ребенка - это ответственное решение, которое не должно быть принято на эмоциях, потому что за ребенком нужно ухаживать, заниматься его воспитанием, обучением, развитием. Я считаю, что баловать ребенка можно именно такими занятиями: хочешь пойти на каратэ, хочешь на тхэквондо - пожалуйста. Это лично мой пример, потому что дети ходили на различные секции, но так мы всегда в поиске себя и своего дела, которая нам нравится.

Я мечтаю, чтобы они выросли достойными молодыми людьми. Я им всегда говорю, что они должны оставить что-то после себя в этом мире. Вот я пишу песни, я хочу запомниться этим, кто-то конструирует невероятные дома, а кто-то лечит людей, поэтому я хочу, чтобы мои дети тоже выбрали собственный путь и оставили память о себе. Я их учу любить мир, учу реализовывать себя и свои творческие способности и желание, потому что если человек не реализуется, она становится злым.

Я люблю дарить им эмоции, на их день рождения мы всегда стараемся уехать, посмотреть новый город. Когда есть возможность, то заграницу, когда нет, то путешествуем Украиной. Наши упоминания и эмоции о детстве очень важны.

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Как изменилась ваша жизнь после рождения ребят?

На самом деле, мои ожидания и реальность вообще отличались. Я думала, что после рождения сына стану домохозяйкой, которая занимается сугубо детьми и нет времени на собственное развитие. Но оказалось, что дети наоборот меня еще более стимулировали работать, развиваться и заниматься любимым делом. Я всегда учу детей мечтать, превращать мечты в план, а планы в реальность. В них перед глазами был мой пример: я всегда мечтала быть певицей, и если бы я не делала все для этого, они бы отчаялись в моих собственных словах.

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Есть ли у вас любимое занятие Чем любите заниматься с детьми?

С детьми мы проводим время очень разнообразно, начиная с чтения, когда мы вместе выбираем новые книги, и заканчивая рисованием на стенах. Мы готовим вместе, раньше они мне помогали, а сейчас я им помогаю, или наоборот даже отказываюсь помогать, чтобы они смогли освоить приготовление того или иного блюда. Последний раз делали заварной десерт, я поняла, что не знаю как его готовить, но тут рецепт знал мой старший сын. Иногда мы дурачимся, скачем по комнате, даже соседи иногда приходят жаловаться.

Дети позволят нам самим быть детьми, и делать такие вещи, которые казалось бы взрослому не присущи. Конечно мы учимся, смотрим фильмы вместе, конструируем какие катапульты, стрелялки из подручных средств.

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Ваши дети похожи по характеру?

Мои дети очень разные: старший сын очень эмоциональный, творческий, с детства он боялся убить какую муравья, и даже до сих пор такой. Когда мы жили в доме и к нам заползали паучки, он очень огорчался, когда кто-то их убивал, переживал за семью тех паучков. Он очень глубоко и глобально мыслит, когда он мечтал изобрести роботов, которые бы в свою очередь изобрели лекарство от рака, чтобы дети никогда не болели.

А младший сын, он более такой спортсмен, коммуникабельный и открытый. Он получает удовольствие от новых знакомств. Иногда бываем в магазине, он не будет тратить ни минуты на то, чтобы найти какой-то нужный товар, а сразу пойдет к консультанту и все у него расспросит. Я, в принципе, была в детстве застенчивой, но общаться любила, поэтому думаю мои черты характера между ними поделились.

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Чтобы вы посоветовали, как мать?

Я бы советовала любить, любить их в своих действиях, а действия должны развивать, заставлять их верить в свои силы, и помогать найти их талант. Сегодня есть много кружков, секций, благодаря которым ребенок сможет развиваться и становиться лучше. Детей надо воспитывать так, чтобы они поняли, что все силы, которые они имеют, нужно использовать так, чтобы в будущем этот мир стал лучше.

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Певица NAVKA впервые показала своих детей пресс-служба

Певица NAVKA также присоединилась к инициативе Фонда «Таблеточки» под названием # станькумиром.

Ранее мы писали, что Алена Гвоздева снова станет мамой.

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