Валерия Лукьянова сменила имидж и написала о силе женской притягательности .

Красотой нужно пользоваться: Одесская Барби превратилась в роковую женщину-вамп instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как “Одесская Барби“, из-за сильного сходства с культовой куклой, сменила имидж и стала соблазнительной женщиной-вамп.

В Инстаграм девушка добавила новые фото, на которых позирует с ярким макияжем глаз и ярко-красной помадой. Образ Валерии дополняет со вкусом подобранная одежда, которая подчеркивает достоинства фигуры Валерии.

В описании к одному из фото Барби поделилась, что полностью изменила свой взгляд на собственную красоту.

Недавно я пересмотрела одно свое мнение.

Мнение о том что не нужно использовать свою внешность для достижения каких-то результатов. Дело в том что очень сложно найти золотую середину, и зачастую женщины перегибают палку и концентрирует свое внимание только на внешности из-за этого создает неправильное о себе впечатление. А есть другой тип женщин, которые пытаются концентрировать внимание только лишь на своем интеллекте и эрудиции, совершенно забывая при этом внешность - и это тоже другая сторона медали и крайность. Я считаю, что оба эти методы неверные.

Если у девушки есть Красота, то почему бы ей её не подчёркивать, для того чтобы пускать в ход все свое оружие ? как интеллект, так и внешность. Другой вопрос, что не у всех есть и то и другое - это действительно печально, - написала Валерия.

Красотой нужно пользоваться: Одесская Барби превратилась в роковую женщину-вамп

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Девушка даже призналась, что нарочно пыталась “замаскировать“ красоту так, чтобы ее не приняли за женщину, которая пользуется внешностью для достижения корыстных целей, Однако теперь “Барби“ решила, что будет использовать все опции яркой внешности, не выходя, правда, за рамки приличий:

Какое-то время назад, я считала что нужно как можно сильнее маскировать внешность, для того чтобы не приняли за первый тип. Сейчас я думаю, что все же лучше воспользоваться своим оружием которое я имею, по полной программе. Если у вас есть тонкая талия, то вы должны подчёркивать её одеждой. Покупать себе пояса, но уж точно её не скрывать, ни в коем случае! Но при этом конечно очень важно одеваться элегантно, в классической манере, для того чтобы все смотрелось очень прилично, но при этом обязательно подчёркивало достоинства вашей фигуры! - написала Лукьянова, добавив, что часто красивые люди не осознают своей красоты.

Красотой нужно пользоваться: Одесская Барби превратилась в роковую женщину-вамп

Вообще наверное самая большая Проблема девушек в том, что далеко не каждая из них осознает свою красоту, далеко не каждая понимает, что это их оружие, которым они могут поражать свои цели! К сожалению очень часто красивым людям с детства внушают различные комплексы, например девушкам с длинными ногами навешивают комплекс о том, что они слишком высокие. Я хочу чтобы вы правильно понимали для чего вообще нам нужна красота. Это как деньги, красота дает вам дополнительный пропуск. Что-то вроде фэйс контроля, - отметила Лукьянова. -

Поэтому я рекомендую вам начать к себе присматриваться, и искать у себя красивые стороны, для того чтобы каким-то образом их подчёркивать, одеждой, стилем, или же украшениями. Я считаю что даже самый некрасивый человек может благодаря одежде, украшениям, или уходу за собой стать достаточно привлекательным и харизматичным самое главное начать себя любить и ценить!!!!

Поэтому , если вы думаете, что вы слишком умный и интересный человек , но при этом уделяется недостаточное внимание своему внешнему виду- это огромное упущение. И в первую очередь конечно это отразится на вашем бизнесе.

Подчёркивайте то, что дано природой. А если не дано, то достигайте самостоятельно ! Все с ваших руках! - написала Валерия.

Красотой нужно пользоваться: Одесская Барби превратилась в роковую женщину-вамп instagram.com/valeria_lukyanova21

А как вам такая перемена знаменитости?

Ранее мы писали. что Валерия Лукьянова показала детские фото.

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