Оля Цибульская нарвалась на критику из-за "голого" платья
Украинскую певицу и ведущую телеканала М1 Олю Цибульскую раскритиковали из-за крайне откровенной публикации. Пикантное видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
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Так, в ролике Цибульская в наряде из топа корсетного типа и двух прямых лоскутов ткани танцует у окна с бокалом вина. При этом платье еле скрывает пикантные места зоны бикини.
“Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту 🍓“, - отметила в описании Цибульская.
Якщо набереться 300 коментарів - я це зроблю 🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту 🍓⠀ ⠀ Але за останні кілька тижнів зрозуміла - ви готові відповідати відвертістю❗️В діректі стільки питань про стосунки! Модно говорити “не встигаю відповідати всім“. Але я правда не встигаю💔⠀ ⠀ А допомогти хочу.⠀ ⠀ В п'ятницю в сторіс хтось класний запитав чого я тоді мовчу і не роблю онлайн-курс про стосунки👄⠀ ⠀ Думала про це всі вихідні. Я ненавиджу бути лектором. Хочу подружкою, яка не соромиться говорити з Тобою про ВСЕ і ділитися реальним досвідом🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Якщо ти за - то я теж. ⠀ Робити онлайн-курс, щоб допомогти тобі покращити стосунки? ⠀ Напиши, якщо прийдеш💋💋⠀ ⠀ #стосунки #relationshipgoals #какнайтилюбовь #love #заберименеboy
Некоторым пользователям Сети понравился откровенный наряд певицы, но большинство юзеров раскритиковали Цибульскую:
- Так .... ну мені подобається !!!! Залипла на тебе❤️. А чоловік бачив це ?☝️і чекаємо тебе вже в залі ! У цьому вбранні!!!!!
- Якщо чесно, то це жахіття, нічого прекрасного я тут не бачу
- Срам то какой! Раньше была классная ,а сейчас озабоченность так и прёт!
- П’яна?
- А мне очень нравиться Ваууууу
- Вы очень очень классная❤️❤️❤️Я только за👍👍👍👍👍👍
- Какая секссииии❤️
- Оль ви надзвичайна гарна і сексуальна 🔥🔥💋💖
- Яка стрункаааа👏🏻👏🏻👏🏻
Ранее сообщалось, что Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет.
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