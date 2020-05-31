Оля Цибульская нарвалась на критику из-за "голого" платья

Певица запостила видео, где она танцует в откровенном наряде.

Украинскую певицу и ведущую телеканала М1 Олю Цибульскую раскритиковали из-за крайне откровенной публикации. Пикантное видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, в ролике Цибульская в наряде из топа корсетного типа и двух прямых лоскутов ткани танцует у окна с бокалом вина. При этом платье еле скрывает пикантные места зоны бикини.

“Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту 🍓“, - отметила в описании Цибульская.

Некоторым пользователям Сети понравился откровенный наряд певицы, но большинство юзеров раскритиковали Цибульскую:

Так .... ну мені подобається !!!! Залипла на тебе❤️. А чоловік бачив це ?☝️і чекаємо тебе вже в залі ! У цьому вбранні!!!!!

Якщо чесно, то це жахіття, нічого прекрасного я тут не бачу

Срам то какой! Раньше была классная ,а сейчас озабоченность так и прёт!

П’яна?

А мне очень нравиться Ваууууу

Вы очень очень классная❤️❤️❤️Я только за👍👍👍👍👍👍

Какая секссииии❤️

Оль ви надзвичайна гарна і сексуальна 🔥🔥💋💖

Яка стрункаааа👏🏻👏🏻👏🏻

Ранее сообщалось, что Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет.

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