Смело: Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна
Ведущая оригинально поздравила фанов с первым днем лета.
Известная ведущая, звезда программы “Світське життя“ Катя Осадчая поразила поклонников горячими кадрами. Знаменитость решила оригинально поздравить с первым днем лета.
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Так, на своей странице в Инстаграм Осадчая опубликовала две откровенные фотографии, где она ночью плавает в бассейне без бюстгальтера.
“З першим днем літа! Перший заплив о 00:30 😇 вода +12 😂 але в бані було +90 😂“, - написала Катя.
Пользователи Сети принялись активно комментировать провокационные снимки ведущей:
- Купальник покинул чат
- Ох какие у вас ночью перепады температуры🔥
- Самой захотелось покупаться😂💕
- Вы крутая😍👍❤️🤗😘
- А Юра,не решился?😂Все вокруг ходит😂
- Катя, ви геніальна авантюристка.Так відверто мужньо зустрічати ЛІТО👍👍👍👍🌹
Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией.
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