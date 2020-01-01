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Смело: Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна

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Ведущая оригинально поздравила фанов с первым днем лета.
Смело: Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна
Смело: Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна
instagram.com/kosadcha

Известная ведущая, звезда программы “Світське життя“ Катя Осадчая поразила поклонников горячими кадрами. Знаменитость решила оригинально поздравить с первым днем лета.

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Так, на своей странице в Инстаграм Осадчая опубликовала две откровенные фотографии, где она ночью плавает в бассейне без бюстгальтера.

“З першим днем літа! Перший заплив о 00:30 😇 вода +12 😂 але в бані було +90 😂“, - написала Катя.

Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна
Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна
Скриншот

Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна
Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать провокационные снимки ведущей:

  • Купальник покинул чат
  • Ох какие у вас ночью перепады температуры🔥
  • Самой захотелось покупаться😂💕
  • Вы крутая😍👍❤️🤗😘
  • А Юра,не решился?😂Все вокруг ходит😂
  • Катя, ви геніальна авантюристка.Так відверто мужньо зустрічати ЛІТО👍👍👍👍🌹

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivona bigmir)net

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