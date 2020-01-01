Смело: Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна

Ведущая оригинально поздравила фанов с первым днем лета.

Известная ведущая, звезда программы “Світське життя“ Катя Осадчая поразила поклонников горячими кадрами. Знаменитость решила оригинально поздравить с первым днем лета.

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Так, на своей странице в Инстаграм Осадчая опубликовала две откровенные фотографии, где она ночью плавает в бассейне без бюстгальтера.

“З першим днем літа! Перший заплив о 00:30 😇 вода +12 😂 але в бані було +90 😂“, - написала Катя.

Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна Скриншот

Катя Осадчая запостила обнаженное фото из бассейна Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать провокационные снимки ведущей:

Купальник покинул чат

Ох какие у вас ночью перепады температуры🔥

Самой захотелось покупаться😂💕

Вы крутая😍👍❤️🤗😘

А Юра,не решился?😂Все вокруг ходит😂

Катя, ви геніальна авантюристка.Так відверто мужньо зустрічати ЛІТО👍👍👍👍🌹

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией.

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