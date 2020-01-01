Артист №1 пополнил коллекцию наград еще одним "Золотым пером".

Олег Винник – лучший певец года по версии премии "Золотая Жар-птица 2020" пресс-служба

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31 мая в уникальном онлайн-формате прошла ежегодная церемония награждения национальной музыкальной премии “Золотая Жар-птица“. Легендарными статуэтками наградили лучших исполнителей украинской сцены. Лауреатом премии в номинации “Певец года“ уже во второй раз стал Олег Винник.

Мені дуже приємно отримувати таку почесну нагороду від професіоналів. Дякую телеканалу М2 за те, що у цей непростий час ви думаєте про артистів і даруєте людям можливість нас побачити, - поделился эмоциями музыкант.

Олег Винник – лучший певец года по версии премии "Золотая Жар-птица 2020" пресс-служба

В прямом эфире Олег пожелал всем здоровья и поддержал своих коллег:

Тримаймося разом. Прийде той момент, коли усі ми стоятимемо на сцені і даруватимемо щастя нашим глядачам.

Олег Винник – лучший певец года по версии премии "Золотая Жар-птица 2020" пресс-служба

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А также обратился к своим слушателям:

Усім серцем відчуваю, що ми скоро зустрінемось. Я вас дуже люблю!

Это уже четвертое “Золотое перо“ в коллекции артиста и вторая «Жар-птица» в категории “Певец года“. В 2018-м Олег Винник стал триумфатором премии в номинациях «Певец года» и “Народный хит“. А в 2019-м «Народным хитом» также признали его дуэтную работу с Потапом – сингл «Найкращий день».

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