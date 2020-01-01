1 июня Антонина Паперная отмечает 30-летие.

Народная артистка Украины, знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская сообщила фанов о семейном празднике. Сегодня, 1 июня, ее старшая дочь Антонина Паперная отмечает юбилей. Актрисе исполняется 30 лет.

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На своей странице в Facebook Сумская решила поделиться архивными фотографиями с именинницей. Так, на двух черно-белых кадрах из девяностых Антонина запечатлена еще совсем маленькой. Еще два кадра были сделаны в прошлом году во время совместной фотосессии для журнала “Viva!“.

“ДОЦЯ, З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Ти моє щастя!Обожнюю! ❤️🎂💋“, - подписала фото Ольга.

Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери Скриншот

Ранее Ольга Сумская рассекретила пол второго ребенка Антонины Паперной.

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