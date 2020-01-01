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Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери

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1 июня Антонина Паперная отмечает 30-летие.
Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери
Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери
facebook.com/osumska

Народная артистка Украины, знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская сообщила фанов о семейном празднике. Сегодня, 1 июня, ее старшая дочь Антонина Паперная отмечает юбилей. Актрисе исполняется 30 лет.

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На своей странице в Facebook Сумская решила поделиться архивными фотографиями с именинницей. Так, на двух черно-белых кадрах из девяностых Антонина запечатлена еще совсем маленькой. Еще два кадра были сделаны в прошлом году во время совместной фотосессии для журнала “Viva!“.

“ДОЦЯ, З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Ти моє щастя!Обожнюю! ❤️🎂💋“, - подписала фото Ольга.

Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери
Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери
Скриншот

Ранее Ольга Сумская рассекретила пол второго ребенка Антонины Паперной.

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Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная
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Источник: Ivona bigmir)net

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