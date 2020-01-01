Нардеп показал субботний вечер с супругой и написал, за что любит Киев.

Вот это да!: Скичко показал, чем занимается с женой по выходным instagram.com/aleksandrskichko

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Популярный телеведущий, депутат от партии “Слуга народа“ Александр Скичко удивил подписчиков новой публикацией. В Инстаграм нардеп показал, как проводит выходные с супругой Елизаветой.

На фото, которое разместил Александр, они с женой позируют за кухонным столом, играя в шахматы. Александр одет в голубую спортивную футболку, а Елизавета в бледно-розовую пижаму в полоску. У обоих супругов несколько усталый вид.

Безумная субботу! # выходной, - подписал фото нардеп.

Вот это да!: Скичко показал, чем занимается с женой по выходным instagram.com/aleksandrskichko

Также Александр поделился снимком с женой по случаю Дня Киева. Он добавила фото, на котором целует Елизавету, а в описании отметил, что благодарен Киеву за любовь.

У меня два любимых города. Черкассы - город, в котором я родился, а также Киев - город, который помог мне реализовать себя.

В Киеве я живу уже 11 лет и именно здесь встретил свою вторую половинку. Это город, где родилась моя семья. Город, в котором я нашел настоящего себя.

И побывав во многих местах за границей, я твердо убежден, что Киев - это невероятно красивый и удобный для жизни город. По сравнению с другими шумными мегаполисами, украинская столица - это уютный, компактный, такой свой и живописный уголок. Этот город «с душой» ...

Безусловно, Киеву есть, что совершенствовать и менять. Но убежден, здесь каждый сможет найти что-то свое, найти себя и быть, как дома. И в этом Киев - прекрасен.

С Днем Киева всех киевлян и гостей столицы! - написал Скичко.

Вот это да!: Скичко показал, чем занимается с женой по выходным instagram.com/aleksandrskichko

Ранее мы писали, что Остапчук показал новую возлюбленную.

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