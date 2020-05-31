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"Все пошло не по плану": Седокова сняла забавный ролик о дождливой погоде

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Экс-"ВИА Гра" показала видео, где она предстала в купальнике.
"Все пошло не по плану": Седокова сняла забавный ролик о дождливой погоде
"Все пошло не по плану": Седокова сняла забавный ролик о дождливой погоде
instagram.com/annasedokova

Популярная исполнительница, ведущая и дизайнер Анна Седокова записала для фанов ролик на тему дождливой весны. Так, на странице экс-“ВИА Гры“ в Инстаграм появилось видео, где артистка в купальнике отправляется загорать во двор своего дома.

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Звезда продефилировала перед камерой в солнцезащитных очках, сережке в виде молнии и с пучком на голове. В одной руке Анна держала стаканчик с напитком, а в другой - книги и средство для загара. Пока Седокова шла к двери, солнечная погода превратилась в дождливую.

“Когда все пошло не по плану 😂 Но на самом деле, я все ещё верю, что лету быть!“, - написала певица под видео.

Ранее Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivona bigmir)net

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