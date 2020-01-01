"От природы шатенка": Сумская призналась, почему перекрасилась в блондинку

Ольга Сумская поразила Сеть кадрами времен молодости.

В воскресенье, 31 мая, Народная артистка Украины, знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская поздравила своих подписчиков с Международным днем блондинок и призналась, почему перекрасилась.

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Так, на своей странице в Инстаграм звезда рассказала, что от природы она шатенка. Но для роли Роксоланы в одноименном сериале ей пришлось поменять цвет волос. Ольга отметила, что ей понравился новый имидж. Она несколько раз возвращалась к своему естественному цвету, но долго не выдерживала и возвращалась к роли блондинки. По словам Сумской, блондинка - это прежде всего характер.

“З ДНЕМ БІЛЯВОК!👩🏼Не секрет,що від природи я шатенка, а блондинкою стала, коли зіграла Роксолану! Саме тоді мені за вечір пофарбували волосся, а на ранок я вже стояла в кадрі з новими відчуттями, які мені дуже сподобались!Декілька разів я поверталась до темного кольору, але довго не витримувала, бо білявка - це передусім характер!“, - написала актриса.

Свой пост телезвезда сопроводила архивными фотографиями, где она предстает в образе блондинки.

Ольга Сумская призналась, почему перекрасилась в блондинку Скриншот

Ольга Сумская призналась, почему перекрасилась в блондинку Скриншот

Ольга Сумская призналась, почему перекрасилась в блондинку Скриншот

Ольга Сумская призналась, почему перекрасилась в блондинку Скриншот

Ольга Сумская призналась, почему перекрасилась в блондинку Скриншот

Ольга Сумская призналась, почему перекрасилась в блондинку Скриншот

Ольга Сумская призналась, почему перекрасилась в блондинку Скриншот

Ранее Сумская поделилась секретами брака с Борисюком.

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