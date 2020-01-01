Леся Никитюк, Анастасия Кошман и Ольга Манько рассказали, как меняли цвет волос.

Читай также: Миша Романова выпустила откровенный клип на трек “Ты“ - видео

Блондинки – главные героини многочисленных шуток и анекдотов. Но несмотря на насмешки, белокурые красавицы всегда становились иконами стиля. Они удивляют мир своим интеллектом, а мужчин покоряют обаянием. В последний день весны, 31 мая, «златовласки» будут праздновать Всемирный день блондинок. Три ведущие Нового канала рассказали о том, почему они перекрасились в блонду.

Леся Никитюк стала блондинкой из-за Бритни

Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками пресс-служба

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» и «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк признается, что стала блондинкой еще в детстве.

– Я очень любила певицу Бритни Спирс, – говорит Леди Ле. – Более того, она для меня была настоящим эталоном красоты. Тогда и перекрасилась в блондинку и начала так же ярко красить глаза!

Теперь в шоу «Кто против блондинок?» вместе со своими подругами ведущая развенчивает все стереотипы о «не слишком умных блондах».

Анастасия Кошман: изменила цвет ради работы

Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками пресс-служба

– Когда-то я была неудачно покрашена в рыжий, – говорит девушка. – После этого шесть лет ходила с натуральным оттенком волос, но в глубине души мечтала о блонде. Судьба мне улыбнулась, когда мы запускали проект «Заробітчани». Меня поставили в пару с Аней Олицкой, а мы обе – брюнетки. Чтобы разнообразить нас, я согласилась на эксперимент. Пришла к стилисту, и он сделал меня блондинкой.

Журналистка и ведущая тревел-проекта «У кого більше?» Анастасия Кошман признается, что стала блондинкой благодаря телевидению.

По словам ведущей, с тех пор она не представляет себя в другом цвете. Говорит, что быть блондинкой – супер! А еще девушка рассказывает, что в Нью-Йорке благодаря цвету волос прошла кастинг моделей для съемок «Заробітчан».

Оля Манько: была рыжей – стала блондой

Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками пресс-служба

– Два года я красилась в яркий рыжий цвет, – рассказывает Ольга. – Впоследствии оказалось, что вывести его очень сложно. Если перекраситься в темный, то все равно останется медный оттенок. Мне так надоели рыжие волосы, что я была согласна на любые действенные методы. Один из них – постепенно осветляться. Так со временем я стала блондинкой.

Еще одна блондинка, ведущая тревел-реалити «У кого більше?» (Новый канал) Ольга Манько, раньше тоже была рыжей:

Ранее мы писали, как Юлия Панкова выглядела 10 лет назад.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.