Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками

Комментариев: 0
Леся Никитюк, Анастасия Кошман и Ольга Манько рассказали, как меняли цвет волос.
Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками
Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками
.instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Миша Романова выпустила откровенный клип на трек “Ты“ - видео

Блондинки – главные героини многочисленных шуток и анекдотов. Но несмотря на насмешки, белокурые красавицы всегда становились иконами стиля. Они удивляют мир своим интеллектом, а мужчин покоряют обаянием. В последний день весны, 31 мая, «златовласки» будут праздновать Всемирный день блондинок. Три ведущие Нового канала рассказали о том, почему они перекрасились в блонду.

Леся Никитюк стала блондинкой из-за Бритни

Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками
Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками
пресс-служба

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» и «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк признается, что стала блондинкой еще в детстве.

– Я очень любила певицу Бритни Спирс, – говорит Леди Ле. – Более того, она для меня была настоящим эталоном красоты. Тогда и перекрасилась в блондинку и начала так же ярко красить глаза!

Теперь в шоу «Кто против блондинок?» вместе со своими подругами ведущая развенчивает все стереотипы о «не слишком умных блондах».

Анастасия Кошман: изменила цвет ради работы

Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками
Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками
пресс-служба

Журналистка и ведущая тревел-проекта «У кого більше?» Анастасия Кошман признается, что стала блондинкой благодаря телевидению.

– Когда-то я была неудачно покрашена в рыжий, – говорит девушка. – После этого шесть лет ходила с натуральным оттенком волос, но в глубине души мечтала о блонде. Судьба мне улыбнулась, когда мы запускали проект «Заробітчани». Меня поставили в пару с Аней Олицкой, а мы обе – брюнетки. Чтобы разнообразить нас, я согласилась на эксперимент. Пришла к стилисту, и он сделал меня блондинкой.

По словам ведущей, с тех пор она не представляет себя в другом цвете. Говорит, что быть блондинкой – супер! А еще девушка рассказывает, что в Нью-Йорке благодаря цвету волос прошла кастинг моделей для съемок «Заробітчан».

Оля Манько: была рыжей – стала блондой

Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками
Бритни Спирс и работа: почему украинские телеведущие стали блондинками
пресс-служба

Еще одна блондинка, ведущая тревел-реалити «У кого більше?» (Новый канал) Ольга Манько, раньше тоже была рыжей:

– Два года я красилась в яркий рыжий цвет, – рассказывает Ольга. – Впоследствии оказалось, что вывести его очень сложно. Если перекраситься в темный, то все равно останется медный оттенок. Мне так надоели рыжие волосы, что я была согласна на любые действенные методы. Один из них – постепенно осветляться. Так со временем я стала блондинкой.

Ранее мы писали, как Юлия Панкова выглядела 10 лет назад. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, всемирный день блондинок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь