Американская рэп-звезда продемонстрировала "настоящую" фигуру.

Рэперша Cardi B показала, как изменилась ее фигура на карантине - видео Getty Images

Популярная американская исполнительница Cardi B решила показать подписчикам, как изменилась ее фигура после нескольких месяцев карантина. Певица засветила свои настоящие формы в новом забавном ролике.

Читай также: MARUV в эффектном наряде анонсировала выход нового трека

Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя знаменитость опубликовала видео, где она дефилировала по дому в черном бикини и на каблуках. В конце ролика Cardi B стала в профиль и продемонстрировала совсем не идеальный пресс.

“Втягивайте это в жизнь“, – подписала звезда.

Напомним, ранее Cardi B заговорила о намерении стать политиком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.