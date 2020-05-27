Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Рэперша Cardi B показала, как изменилась ее фигура на карантине - видео

Комментариев: 0
Американская рэп-звезда продемонстрировала "настоящую" фигуру.
Рэперша Cardi B показала, как изменилась ее фигура на карантине - видео
Рэперша Cardi B показала, как изменилась ее фигура на карантине - видео
Getty Images

Популярная американская исполнительница Cardi B решила показать подписчикам, как изменилась ее фигура после нескольких месяцев карантина. Певица засветила свои настоящие формы в новом забавном ролике.

Читай также: MARUV в эффектном наряде анонсировала выход нового трека

Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя знаменитость опубликовала видео, где она дефилировала по дому в черном бикини и на каблуках. В конце ролика Cardi B стала в профиль и продемонстрировала совсем не идеальный пресс.

“Втягивайте это в жизнь“, – подписала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suck it in life .

Допис, поширений Cardi B (@iamcardib)

Напомним, ранее Cardi B заговорила о намерении стать политиком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Cardi B
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь