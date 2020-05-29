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Какие они разные: Экс-супруга парня Седоковой показала формы в откровенном боди

Комментариев: 1
Бывшая соперница певицы, похоже, интуитивно чувствует, когда постить новые эффектные фото.

Какие они разные: Экс-супруга парня Седоковой показала формы в откровенном боди
Какие они разные: Экс-супруга парня Седоковой показала формы в откровенном боди
instagram.com

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Только утихли кривотолки вокруг бурного романа эпатажной артистки и автора программ Анны Седоковой с ее молодым возлюбленным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, которого звезда, будто бы, увела из семьи, - как новой темой для обсуждения публики стали округлившиеся формы “экс-ВИА гры“.

Сегодня Седокова выставила в Сеть свежие фото в черном боди, на которых фолловеры тут же заметили “лишнее“, в Сети даже предположили. что певица снова в положении.

И буквально в это же время бывшая жена Тиммы и соперница Седоковой тоже добавила в Инстаграм свежее фото в похожем “горячем наряде“.

Сана Тимма позирует в эффектном закрытом купальнике оливкового цвета, делая селфи в зеркале. К слову, девушка также немного “поднабрала“ за карантин, но ей округлости только добавили женственности и шарма.

Просто просто пушка😁❤Вы такая красотка, - приблизительно такого рода комментарии разместили под снимком фолловеры.

Какие они разные: Экс-супруга парня Седоковой показала формы в откровенном боди
Какие они разные: Экс-супруга парня Седоковой показала формы в откровенном боди
instagram.com/sana_timma

Интересно, Сана интуитивно выбирает фото для своей ленты - или все-таки ей все еще не дает покоя выбор Яниса?

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала страстный поцелуй с бойфрендом. 

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Теги: Янис Тимма, Анна Седокова, боди, откровенные наряды
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.05.2020, 17:04
Оценка:  0
гость
листа какая-то, вот он и ушел к толстой ебливой Седоковой!
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