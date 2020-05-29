Бывшая соперница певицы, похоже, интуитивно чувствует, когда постить новые эффектные фото.

Какие они разные: Экс-супруга парня Седоковой показала формы в откровенном боди instagram.com

Читай также: “Была плохой девочкой“: Полуголая Седокова показала, как ее связывает женщина

Только утихли кривотолки вокруг бурного романа эпатажной артистки и автора программ Анны Седоковой с ее молодым возлюбленным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, которого звезда, будто бы, увела из семьи, - как новой темой для обсуждения публики стали округлившиеся формы “экс-ВИА гры“.

Сегодня Седокова выставила в Сеть свежие фото в черном боди, на которых фолловеры тут же заметили “лишнее“, в Сети даже предположили. что певица снова в положении.

И буквально в это же время бывшая жена Тиммы и соперница Седоковой тоже добавила в Инстаграм свежее фото в похожем “горячем наряде“.

Сана Тимма позирует в эффектном закрытом купальнике оливкового цвета, делая селфи в зеркале. К слову, девушка также немного “поднабрала“ за карантин, но ей округлости только добавили женственности и шарма.

Просто просто пушка😁❤Вы такая красотка, - приблизительно такого рода комментарии разместили под снимком фолловеры.

Какие они разные: Экс-супруга парня Седоковой показала формы в откровенном боди instagram.com/sana_timma

Интересно, Сана интуитивно выбирает фото для своей ленты - или все-таки ей все еще не дает покоя выбор Яниса?

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала страстный поцелуй с бойфрендом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.