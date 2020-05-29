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"Жирок или вода?": Полуобнаженная Джерри Хейл удивила заявлением о фигуре

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Певица показала рельефный пресс и пожаловалась на опасения во время карантина .

"Жирок или вода?": Полуобнаженная Джерри Хейл удивила заявлением о фигуре
instagram.com/thejerryheil

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Популярная певица и блогер Джерри Хейл (Яна Шамаева) опубликовала парочку свежих фотографий и озадачила неожиданным признанием.

В Инстаграм звезда опубликовала несколько кадров, на которых появилась в неожиданном аутфите.

На первом фото Яна предстала в черном пиджаке и белой рубашке, имитируя мужской стиль одежды. К слову, несколько неаккуратный макияж Яны только усилил эпатажность образа.

На втором фото Яна Шамаева показывает свою точеную спортивную фигуру в майке и шортиках у себя дома. Для любителей погорячее - Джерри Хейл так же выложила короткий видеоролик, где она появляется в нижнем белье, с инстаграмной маской-юбкой поверх стрингов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🧮Я реально гуглила: Як відрізнити отьок від жиру. Бо на карантині не ясно: це ти наїла чи просто вода затримується в тілі, бо мало рухаєшся. А я ще й тренуюся щодня і ТАК ДРАТУЄ, коли ти фігачиш — а в дзеркалі пиріжок. А ТИ НАВІТЬ НЕ ЇСИ ПИРІЖКІВ😳 Знаєте, що мені допомогло? Ооооо зараз буде супер-спосіб, і для цього навіть не потрібно записуватися до мене на вебінар😅 1. ПІДІЙДИ ДО ДЗЕРКАЛА 2. НАПРУЖ ТІЛО ТАК СИЛЬНО, НАСКІЛЬКИ МОЖЕШ 3. ФОТКАЙ!! ФОТКАЙ!! Ще трошки напружся і ФОТОЧКУ! Є! 4. ВИДИХАЙ, ПОХВАЛИ СЕБЕ І ЗАБИЙ, ЯКЩО ТИ РОБИШ ВСЕ МОЖЛИВЕ. Результат поступово покаже себе♥️🙏🏾🐼 5. Гортай серію - це працює! 🖇Чудесне 1ше фото - робота @anielindrama🖇

Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil)

Однако, настоящей "бомбой" публикации стали даже не полуголые образы звезды, а заявление о том, как она искала недостатки фигуры в карантин и серьезно беспокоилась не только о формах, но и о здоровье.
В подписи к тройной публикации Джерри Хейл делиться своими наблюдениями как отличить "воду" от жира. 

Я реально гуглила, как отличить отеки от жира. На карантине не ясно: ты наела или просто вода задерживается в теле, потому что мало двигаешься. А я еще и тренируюсь каждый день и так раздражает, когда ты фигачить - а в зеркале пирожок. А ТЫ ДАЖЕ НЕ ешь ПИРОЖКОВ. Знаете, что мне помогло?
Ооооо сейчас будет супер-способ, и для этого даже не нужно записываться ко мне на вебинар
1. Подойдите к зеркалу
2. Напрягите тело так сильно, насколько МОЖЕШЬ
3. Фоткай !! Фоткай !! Еще немножко напрягись и фоточки! Есть!
4. Выдыхайте, похвалите себя и забейте, если ты делаешь все возможное. Результат постепенно покажет себя 
5. Листает серию - это работает! - написала Яна.

"Жирок или вода?": Полуобнаженная Джерри Хейл удивила заявлением о фигуре
instagram.com/thejerryheil

"Жирок или вода?": Полуобнаженная Джерри Хейл удивила заявлением о фигуре
instagram.com/thejerryheil

Действительно Яна сделала все возможное и невозможное, ее результат должен вдохновлять каждого, кто только начал заниматься спортом и худеть, а так же  тех, кто уже давно держит себя в форме.

Ранее мы писали, что Яна Шамаева нашла способ есть и не толстеть в карантин. 

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Теги: Jerry Heil, похудение, фигура звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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