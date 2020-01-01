Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Время пошло на пользу: как ведущая "Ревизора" выглядела 10 лет назад

Комментариев: 0
Юлия Панкова показала раритетные фото.
Время пошло на пользу: как ведущая "Ревизора" выглядела 10 лет назад
Время пошло на пользу: как ведущая "Ревизора" выглядела 10 лет назад
пресс-служба

Читай также: Сергей Притула с женой и детьми отправился в Карпаты: свежие фото

Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова нашла свое архивное фото. На нем девушке 20 лет. Глядя на фотографию, так и хочется сказать, что Юля совсем не изменилась.

– Недавно с родителями пересматривали старые альбомы, – говорит девушка. – Наткнулась и на свои фотографии. Смотрю и не верю, что это я. Прошло 10 лет.

Время пошло на пользу: как ведущая
Время пошло на пользу: как ведущая "Ревизора" выглядела 10 лет назад
пресс-служба

На фото видно, что ведущая была брюнеткой.

– У меня были длинные и роскошные волосы, – рассказывает Юля. – И красить их я не планировала. Тогда работала телеведущей программы «Инсайдер». Там была очень темная студия, стилист и гример предложили мне сделать волосы светлее. Что ж, я пошла на компромисс, потому что очень доверяю своему мастеру. Результат мне понравился. С тех пор я иногда крашусь в блондинку (улыбается). Да и вообще, просматривая архивные фотографии, вижу, что годы пошли мне на пользу.


Конечно, ведь в свои 30 Юлия Панкова – успешная телеведущая проекта «Ревизор» на Новом канале, кулинар и организатор гастротуров по Европе.

Ранее мы писали, что Юлия Панкова стала огородницей. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юлия Панкова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь