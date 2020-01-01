Юлия Панкова показала раритетные фото.

Время пошло на пользу: как ведущая "Ревизора" выглядела 10 лет назад пресс-служба

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Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова нашла свое архивное фото. На нем девушке 20 лет. Глядя на фотографию, так и хочется сказать, что Юля совсем не изменилась.

– Недавно с родителями пересматривали старые альбомы, – говорит девушка. – Наткнулась и на свои фотографии. Смотрю и не верю, что это я. Прошло 10 лет.

Время пошло на пользу: как ведущая "Ревизора" выглядела 10 лет назад пресс-служба

– У меня были длинные и роскошные волосы, – рассказывает Юля. – И красить их я не планировала. Тогда работала телеведущей программы «Инсайдер». Там была очень темная студия, стилист и гример предложили мне сделать волосы светлее. Что ж, я пошла на компромисс, потому что очень доверяю своему мастеру. Результат мне понравился. С тех пор я иногда крашусь в блондинку (улыбается). Да и вообще, просматривая архивные фотографии, вижу, что годы пошли мне на пользу.

На фото видно, что ведущая была брюнеткой.



Конечно, ведь в свои 30 Юлия Панкова – успешная телеведущая проекта «Ревизор» на Новом канале, кулинар и организатор гастротуров по Европе.

Ранее мы писали, что Юлия Панкова стала огородницей.

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