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Вот это пожар!: Злата Огневич засветилась в провокационном наряде

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Артистка снялась в откровенном топике в стилистике БДСМ.

Вот это пожар!: Злата Огневич засветилась в провокационном наряде
Вот это пожар!: Злата Огневич засветилась в провокационном наряде
instagram.com/zlata.ognevich

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Известная украинская певица и телеведущая Злата Огневич удивила поклонников новым, сексуальным образом. В Инстаграм звезда добавила несколько фото, которые “встряхнули“ публику и вызвали бурное обсуждение в Сети.

На одном из снимков Злата появилась в провокационном LOOK`е: она стоит на высоких каблуках, в джинсах и откровенным топике напоминающем БДСМ-ный стиль.

Образ дополняют крупные сережки, кольца и пряжка на поясе.

В подписи к фотографии Злата пишет о премьере заключительного сингла трилогии «Гола правда», который она так же сегодня опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Дождались!!! Премьера песни # ГолаПравда качайте себе и танцуйте. Пожалуйста поддержите песню своими лайками и комментариями, я очень жду, - написала звезда.

За день до этого Огневич запостила еще одну дразнящую “постельную“ фотографию в нижнем белье. На кровати рядом с Огневич разбросаны несколько пластинок и постеров музыканта, продюсера и актера Брэдли Купера.

Вот это пожар!: Злата Огневич засветилась в провокационном наряде
Вот это пожар!: Злата Огневич засветилась в провокационном наряде
instagram.com/zlata.ognevich

Вот это пожар!: Злата Огневич засветилась в провокационном наряде
Вот это пожар!: Злата Огневич засветилась в провокационном наряде
instagram.com/zlata.ognevich

Фолловеры бурно отреагировали в комментариях:

  • Ого, как горячо. Не ожидал от Златы таких фотографий
  • Вот это пожар))
  • Просто wow 🤩 🔥🔥🔥
  • Очень красивая🔥🔥🔥❤️
  • Невероятная ⭐️⭐️😍😍😍
  • Красотка ❤️
  • Агонь!))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Злата Огневич призналась, придерживается ли суеверий. 

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Теги: Злата Огневеч, пикантные фото, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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