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"Важно сохранить семейный уют": Добрынин и Квиткова высказались о свадьбе

Спецтема: ТВ и телешоу
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Даша призналась, что для церемонии уже приготовила два свадебных наряда .

"Важно сохранить семейный уют": Добрынин и Квиткова высказались о свадьбе
пресс-служба

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На прошлой неделе экс-Холостяк Никита Добрынин и его избранница в проекте Даша Квиткова расписались. И это первая пара, которая действительно смогла не только построить отношения еще во время съемок реалити, но и сохранить их. Тем самым, Украина вошла в тройку стран мира, где пара из «Холостяка» стала еще и семьей. Свое первое видеоинтервью после росписи Никита и Даша дали программе «Вікна-новини» на СТБ и эксклюзивно рассказали, как будут праздновать свадьбу. 

Она в белом коротком платье, а он – в костюме и кроссовках. Официально Никита и Даша стали мужем и женой.

Это было очень-очень эмоционально. Когда мы расписались, просто выдохнули, –поделилась Даша. 

Гостей на росписи было минимум. А сразу после – пара поехала к маме Даши кушать киевский торт и шашлык. Из-за карантина традиционные свадебные гуляния пришлось отложить, но не отменить. Эксклюзивно «Вікнам» влюбленные рассказали, каким будет их праздник. 

Два платья у меня уже готовы. Также у нас есть все подрядчики, – сообщила Даша. 

Нам не хочется превращать свадьбу в полностью шоу-бизнесовую вечеринку. Для нас важно, чтобы сохранялся теплый семейный уют, – поделился Никита. 

"Важно сохранить семейный уют": Добрынин и Квиткова высказались о свадьбе
пресс-служба

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За отношениями этой пары в проекте наблюдала вся страна. Сама же Даша шутит, что впервые вышла к Никите в черном платье, а теперь оказалась в белом. В качестве подарка на Первой вечеринке девушка преподнесла Никите карту с желаниями.

Я помню, как складывала эту карту. Продумывала идеи исходя из того, что мне нравится. Например, люблю пить кофе, играть в «Элиас», – отметила Даша.

Это действительно облегчало мне идеи для свиданий, потому что я знал, что можно сделать благодаря карте, – признался экс-Холостяк. 

Но даже когда в проекте оставалось немного девушек, Даша не знала, какими будут их отношения с Никитой. Ведь он ходил на свидания с другими участницами. 

Ближе к финалу я уже чувствовал, с кем мне легче, с кем мне нравится, с кем бы я хотел дальше строить отношения, – вспомнил свои ощущения в проекте мужчина.

Никита мне сказал, что мы очень похожи и такого быть не может. Значит все игра, – поделилась Даша.  

После окончания съемок их история любви продолжилась, но поделиться ею пара не могла, пока телезрители не увидят всех выпусков в эфире. Поэтому встречались втихаря от всех на своем, теперь уже знаковом, месте – набережной.

Когда мы скрывались, хотели побыть вдвоем и просто прогуляться как нормальная пара, мы надевали спортивные костюмы, накидывали капюшоны и приезжали сюда ночью. Брали кофе и просто гуляли, – вспомнила девушка. 

"Важно сохранить семейный уют": Добрынин и Квиткова высказались о свадьбе
пресс-служба

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Молодожены признались, что, несмотря на идеальную картинку в соцсетях и абсолютно сказочную историю, они – обычная пара, которая учится любить, понимать и уважать друг друга.

Мы искренне говорим о том, что мы тоже ссоримся. У нас есть свои разборки, мы тоже пытаемся воспитывать друг друга, – признался экс-Холостяк.

А по окончанию интервью, пара согласилась быстро и искренне принять участие в блиц-опросе.

  • Кто вкуснее готовит?

Никита: Даша.

Даша: я.

  • Кто читает больше книг?

Никита: я.

Даша: Никита.

  • Кто первый смягчает ссоры?

Никита: Даша…

Даша: то я, то Никита.

  • Кто чаще по утрам готовит кофе?

Никита: я.

Даша: Никита

"Важно сохранить семейный уют": Добрынин и Квиткова высказались о свадьбе
пресс-служба

  • Кто кому чаще делает комплименты?

Никита: я Даше.

Даша: Никита мне.

Никита и Даша также признались, что следили за новым сезоном «Холостяка», потому что наверняка знают – в проекте можно найти свою любовь!

Ранее мы писали, что Даша Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы. 

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин, свадьба, холостяк
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Источник: IVONA)bigmir.net

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