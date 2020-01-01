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Нарушали правила дорожного движения: участник "Голос Країни" снял клип в Турции

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Без приключений не обошлось.
Участник "Голос Країни" снял клип в Турции
Участник "Голос Країни" снял клип в Турции
instagram.com/lookinich/

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Украинский артист LOOKINICH запремьерил видео на свой новый трек “Не болить”. Съемки прошли в Анталии, Кемере и Киеве. А саму песню LOOKINICH посвящает своим сложным и драматичным отношениям, которые закончились два года назад.

Режиссер клипа “Не болить” — Елена Шрамко, владелица продакшна Gulliver Cinema, на счету которой работы с многочисленными украинскими артистами, популярными брендами и даже Жераром Депардье.

Песню “Не болить” я написал еще два года назад, — вспоминает LOOKINICH. — У меня тогда болезненно закончились отношения, которыми я очень горел. Эта песня пришла в голову совершенно спонтанно и была своего рода мантрой, которая помогла пройти процесс расставания достойно.

Участник
Участник "Голос Країни" снял клип в Турции
instagram.com/lookinich/

Большая часть работы над видео шла в Турции — в Анталии и Кемере — прошлой осенью.

Было невероятно жарко и мы очень много перемещались на большие расстояния, потому что нужные нам локации находились далеко друг от друга. Плавали на арендованной яхте, которая по словам ее владельцев стоила миллион долларов, и нарушали турецкие правила дорожного движения, экстремально гоняя на кабриолете, — вспоминает артист. — Весь этот процесс занял почти неделю, а потом за сутки до возвращения домой у нас на местном рынке украли одну из сумок, в которой была почти половина отснятого материала.

Музыкант утверждает, что сначала он был в панике, но потом решил не сдаваться и доснять часть материала уже в родном Киеве.

По возвращению в Украину мы переделывали сюжет, процесс затянулся и решено было выпустить этот очень летний клип в конце следующей весны. Сейчас я понимаю, что все это — к лучшему, Уверен, сейчас когда мы все не имеем возможности путешествовать по-настоящему, многим будет интересно посмотреть на эти удивительные места яркой и солнечной Турции хотя бы на видео!
 


LOOKINICH (Святослав Лукинич) — украинский певец и сонграйтер, участник проектов “Хочу к Меладзе”, “Голос Страны”, полуфиналист отбора на “Новую Волну”

Ранее мы писали, что группа O.Torvald заявила об уходе барабанщицы. 

 

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Теги: LOOKINICH, Голос країни
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