Какая роскошь!: Настя Каменских очаровала ярким фото с глубоким декольте
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Популярная украинская певица, судья и тренер нескольких талант-шоу Настя Каменских вновь очаровала своих поклонников ярким фото.
На своей странице в Инстраграм звезда разместила снимок, сделанный, судя по всему, в день рождения Насти, который певица отпраздновала 4 мая.
Каменских позирует в белом полупрозрачном платье с глубоким декольте, а дополняют образ распущенные волосы и крупные украшения – серьги и кулон.
На фото она выглядит свежей, отдохнувшей и похудевшей, видно, что карантин и тренировки, которые Настя ведет онлайн, ей явно пошли на пользу.
На фотографии звезда, как всегда, обворожительно красива и радует искренней улыбкой.
И не забывай улыбаться, - на испанском языке подписала свою фотографию Каменских.
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Фолловеры оставили множество комментариев, в которых намекнули, что не могут отвести взгляд от глубокого выреза на платье. Кроме того, поклонники оценили улыбку Насти:
- Очень искренняя у вас улыбка Анастасия
- Да-да все смотрят в глаза
- Ох якій ракурс фото
- Какие красивые глаза
- Зажигательная красавица. Очень красивая, не грубая, и одновременно брутальная
- Потапу повезло, даже если он не слушает Бруто, ибо весь свет красоты и яркости здесь, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских покорила Сеть соблазнительным танцем.
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