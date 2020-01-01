Звезда добавила новый снимок со Дня рождения.

Какая роскошь!: Настя Каменских очаровала ярким фото с глубоким декольте instagram.com/kamenskux

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Популярная украинская певица, судья и тренер нескольких талант-шоу Настя Каменских вновь очаровала своих поклонников ярким фото.

На своей странице в Инстраграм звезда разместила снимок, сделанный, судя по всему, в день рождения Насти, который певица отпраздновала 4 мая.

Каменских позирует в белом полупрозрачном платье с глубоким декольте, а дополняют образ распущенные волосы и крупные украшения – серьги и кулон.

На фото она выглядит свежей, отдохнувшей и похудевшей, видно, что карантин и тренировки, которые Настя ведет онлайн, ей явно пошли на пользу.

На фотографии звезда, как всегда, обворожительно красива и радует искренней улыбкой.

И не забывай улыбаться, - на испанском языке подписала свою фотографию Каменских.

Какая роскошь!: Настя Каменских очаровала ярким фото с глубоким декольте instagram.com/kamenskux

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Фолловеры оставили множество комментариев, в которых намекнули, что не могут отвести взгляд от глубокого выреза на платье. Кроме того, поклонники оценили улыбку Насти:

Очень искренняя у вас улыбка Анастасия

Да-да все смотрят в глаза

Ох якій ракурс фото

Какие красивые глаза

Зажигательная красавица. Очень красивая, не грубая, и одновременно брутальная

Потапу повезло, даже если он не слушает Бруто, ибо весь свет красоты и яркости здесь, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских покорила Сеть соблазнительным танцем.

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