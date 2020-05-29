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Дочь Поляковой запостила фото поцелуя с бойфрендом

Комментариев: 5
Мария Полякова поделилась пикантным кадром в Instagram-Stories.
Дочь Поляковой запостила фото поцелуя с бойфрендом
Дочь Поляковой запостила фото поцелуя с бойфрендом
instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь популярной украинской исполнительницы и актрисы Ольги Поляковой, начинающая модель Мария Полякова удивила подписчиков весьма откровенной фотографией. 

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 15-летняя Маша опубликовала селфи, где она целуется со своим бойфрендом. Кадр девушка сопроводила эмоджи в виде двух сердечек.

Отметим, что впервые о том, что у дочери есть молодой человек, Оля Полякова призналась в совместном прямом эфире с Потапом в Инстаграм. Артистка призналась, что даже давала Маши советы, как правильно целоваться.

Дочь Поляковой запостила фото поцелуя с бойфрендом
Дочь Поляковой запостила фото поцелуя с бойфрендом
Скриншот

Ранее Оля Полякова рассказала, как ее дочь сбежала из дома.

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Теги: Маша Полякова, Оля Полякова
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  29.05.2020, 13:48
Оценка:  0
гость
У неё туповатое лицо.
гость  (аноним)  29.05.2020, 13:46
Оценка:  0
гость
Он её уже в сортире обосал с головы до ног.
гость  (аноним)  29.05.2020, 13:44
Оценка:  0
гость
Фубля.. она ему шнобелем глаз выколет.
navigator2    29.05.2020, 13:08
Оценка:  0
navigator2
15 років, б%я куди мамаша дивиться? їй хоча б школу закінчити....
гость  (аноним)  29.05.2020, 12:57
Оценка:  0
гость
какое убожество. новости ,которые мы заслужили...
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