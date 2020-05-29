Дочь Поляковой запостила фото поцелуя с бойфрендом
Старшая дочь популярной украинской исполнительницы и актрисы Ольги Поляковой, начинающая модель Мария Полякова удивила подписчиков весьма откровенной фотографией.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 15-летняя Маша опубликовала селфи, где она целуется со своим бойфрендом. Кадр девушка сопроводила эмоджи в виде двух сердечек.
Отметим, что впервые о том, что у дочери есть молодой человек, Оля Полякова призналась в совместном прямом эфире с Потапом в Инстаграм. Артистка призналась, что даже давала Маши советы, как правильно целоваться.
Ранее Оля Полякова рассказала, как ее дочь сбежала из дома.
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