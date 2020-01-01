Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Миранда Керр показала редкие кадры со свадьбы с миллиардером Эваном Шпигелем

Комментариев: 0
Звездные супруги отпраздновали третью годовщину свадьбы.
Миранда Керр показала редкие кадры со свадьбы с миллиардером Эваном Шпигелем
Миранда Керр показала редкие кадры со свадьбы с миллиардером Эваном Шпигелем
Getty Images

В среду, 27 мая, всемирно известная австралийская модель Миранда Керр и ее муж, миллиардер и создатель “SnapChat“ Эван Шпигель отметили третью годовщину свадьбы.

Читай также: 10 лучших нарядов Миранды Керр на красных дорожках (фото)

По случаю праздника 37-летняя Миранда решила поделиться с подписчиками редкими фотографиями с торжественной церемонии. На странице знаменитости в Инстаграм появился кадр, где на столе лежат несколько совместных снимков Керр и Шпигеля. На двух фото модель запечатлена в роскошном свадебном платье от Dior.

“С годовщиной“, - подписала публикацию Миранда.

Миранда Керр показала редкие кадры со свадьбы с миллиардером
Миранда Керр показала редкие кадры со свадьбы с миллиардером
Скриншот

Напомним, что с 2010 по 2013 год Миранда Керр была замужем за актером Орландо Блумом. От этого брака у нее есть 9-летний сын Флинн. А в браке с Эваном Шпигелем модель родила еще двух сыновей - Харта и Майлза.

Ранее Миранда Керр рассказала, как познакомилась с Эваном Шпигелем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Миранда Керр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь