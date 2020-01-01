Миранда Керр показала редкие кадры со свадьбы с миллиардером Эваном Шпигелем

Звездные супруги отпраздновали третью годовщину свадьбы.

В среду, 27 мая, всемирно известная австралийская модель Миранда Керр и ее муж, миллиардер и создатель “SnapChat“ Эван Шпигель отметили третью годовщину свадьбы.

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По случаю праздника 37-летняя Миранда решила поделиться с подписчиками редкими фотографиями с торжественной церемонии. На странице знаменитости в Инстаграм появился кадр, где на столе лежат несколько совместных снимков Керр и Шпигеля. На двух фото модель запечатлена в роскошном свадебном платье от Dior.

“С годовщиной“, - подписала публикацию Миранда.

Миранда Керр показала редкие кадры со свадьбы с миллиардером Скриншот

Напомним, что с 2010 по 2013 год Миранда Керр была замужем за актером Орландо Блумом. От этого брака у нее есть 9-летний сын Флинн. А в браке с Эваном Шпигелем модель родила еще двух сыновей - Харта и Майлза.

Ранее Миранда Керр рассказала, как познакомилась с Эваном Шпигелем.

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