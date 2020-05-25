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Выпила шампанского и пустилась в пляс: Вика из "НеАнгелов" устроила жаркие танцы

Комментариев: 2
Звезда соблазнительно станцевала на камеру.

Вика из
Вика из "НеАнгелов", допивая бутылку шампанского, пустилась в пляс - видео
instagram.com/vikanablack

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Вокалистка популярного дуэта “НеАнгелы“ взбудоражила Сеть горячими кадрами. В Инстаграм знаменитость опубликовала фото-сет и видео, снятые в помещении, похожем на сауну. В кадре Вика, допивая бутылку шампанского, эротично танцует, приглаживая сарафан и соблазнительно трогая себя за грудь. Подпись к публикации “неАнгел“ посвятила моде и еде, процитировав знаменитого японско-французского модельера Кензо Такада.

Мода – как еда – вы не должны зацикливаться на одном блюде, - написала Смеюха.

Фолловеры отметили в комментариях, что видео их поразило и взбудоражило:

  • Очень 🔥🔥🔥🔥
  • Спокусливо🔥🔥🔥🔥супер
  • После самогоночки, Кензо 😂😂😂👍
  • Спонтанная, непринуждённая импровизация...🎶 - Все неслучайно!🤔
  • Шампанское называется Игристоя Виктория 🍾🍾🔥🔥🍾🍾
  • 🔥шампанское, мягкий свет и музыка романтик делают чудеса ...обалдеть ⚡⚡⚡😋, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Вика Смеюха поразила тонкой талией. 

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Теги: Виктория Смеюха, НеАнгелы, танец
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.05.2020, 23:38
Оценка:  0
гость
Это какой то пи.здец!
гость  (аноним)  28.05.2020, 21:14
Оценка:  0
гость
Какой ужас!
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