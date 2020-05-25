Вика из "НеАнгелов", допивая бутылку шампанского, пустилась в пляс - видео
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Вокалистка популярного дуэта “НеАнгелы“ взбудоражила Сеть горячими кадрами. В Инстаграм знаменитость опубликовала фото-сет и видео, снятые в помещении, похожем на сауну. В кадре Вика, допивая бутылку шампанского, эротично танцует, приглаживая сарафан и соблазнительно трогая себя за грудь. Подпись к публикации “неАнгел“ посвятила моде и еде, процитировав знаменитого японско-французского модельера Кензо Такада.
Мода – как еда – вы не должны зацикливаться на одном блюде, - написала Смеюха.
Фолловеры отметили в комментариях, что видео их поразило и взбудоражило:
- Очень 🔥🔥🔥🔥
- Спокусливо🔥🔥🔥🔥супер
- После самогоночки, Кензо 😂😂😂👍
- Спонтанная, непринуждённая импровизация...🎶 - Все неслучайно!🤔
- Шампанское называется Игристоя Виктория 🍾🍾🔥🔥🍾🍾
- 🔥шампанское, мягкий свет и музыка романтик делают чудеса ...обалдеть ⚡⚡⚡😋, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Вика Смеюха поразила тонкой талией.
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