Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вика из "НеАнгелов", допивая бутылку шампанского, пустилась в пляс - видео

Комментариев: 0
Звезда соблазнительно станцевала на камеру.

Вика из
Вика из "НеАнгелов", допивая бутылку шампанского, пустилась в пляс - видео
instagram.com/vikanablack

Читай также: “На кого больше похожа?“: Вика из “НеАнгелов“ показала редкие фото своих бабушек

Вокалистка популярного дуэта “НеАнгелы“ взбудоражила Сеть горячими кадрами. В Инстаграм знаменитость опубликовала фото-сет и видео, снятые в помещении, похожем на сауну. В кадре Вика, допивая бутылку шампанского, эротично танцует, приглаживая сарафан и соблазнительно трогая себя за грудь. Подпись к публикации “неАнгел“ посвятила моде и еде, процитировав знаменитого японско-французского модельера Кензо Такада.

Мода – как еда – вы не должны зацикливаться на одном блюде, - написала Смеюха.

Фолловеры отметили в комментариях, что видео их поразило и взбудоражило:

  • Очень 🔥🔥🔥🔥
  • Спокусливо🔥🔥🔥🔥супер
  • После самогоночки, Кензо 😂😂😂👍
  • Спонтанная, непринуждённая импровизация...🎶 - Все неслучайно!🤔
  • Шампанское называется Игристоя Виктория 🍾🍾🔥🔥🍾🍾
  • 🔥шампанское, мягкий свет и музыка романтик делают чудеса ...обалдеть ⚡⚡⚡😋, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Вика Смеюха поразила тонкой талией. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Виктория Смеюха, НеАнгелы, танец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь