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"Украинская Одри Хепберн": Екатерина Кухар восхитила ретро-образом

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Прима-балерина позировала в роскошном платье с оголенными плечами.
"Украинская Одри Хепберн": Екатерина Кухар восхитила ретро-образом
"Украинская Одри Хепберн": Екатерина Кухар восхитила ретро-образом
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известная балерина, судья проекта “Танцы со звездами“, Народная артистка Украины Екатерина Кухар продолжает радовать поклонников эффектными нарядами.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала короткое видео,  где она запечатлена в черном платье с оголенными плечами. Свой наряд Кухар дополнила чокером, серьгами и ярким макияжем. Волосы балерина собрала в высокий хвост. Ролик артистка дополнила джазовой композицией.

“В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто мы и вещи иногда находим друг друга...“, - подписала новые кадры Кухар.

Пользователи Сети пришли в восторг от нового образа балерины. Некоторые подписчики сравнили ее с Одри Хепберн.

  • Шикарно и женственно🌸❤️
  • Нереально красивая😍💣🚀 образ👌🏻🔥
  • Ох😍 Первое, что приходит украинская Одри Хепберн🙌🔥👍
  • Катя, я пишаюся, що в нас на Україні є така талановита і неймовірно красива, яскрава зірка💙💛
  • Красота!!!💖💖💖👍👍👍👍👍! Мое восхищение и вдохновение!!! Катюша успеха Вам !!!!!!💖
  • ДИВА!!!❤️❤️❤️БОЖЕСТВЕННО ХОРОША!
  • Неймовірна як завжди🔝📸дуже класна😍
  • Непревзойденная балерина и шикарная женщина!Вы останетесь в истории как Одри....

Ранее мы писали, как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivona bigmir)net

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