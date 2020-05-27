"Украинская Одри Хепберн": Екатерина Кухар восхитила ретро-образом
Известная балерина, судья проекта “Танцы со звездами“, Народная артистка Украины Екатерина Кухар продолжает радовать поклонников эффектными нарядами.
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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала короткое видео, где она запечатлена в черном платье с оголенными плечами. Свой наряд Кухар дополнила чокером, серьгами и ярким макияжем. Волосы балерина собрала в высокий хвост. Ролик артистка дополнила джазовой композицией.
“В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто мы и вещи иногда находим друг друга...“, - подписала новые кадры Кухар.
Пользователи Сети пришли в восторг от нового образа балерины. Некоторые подписчики сравнили ее с Одри Хепберн.
- Шикарно и женственно🌸❤️
- Нереально красивая😍💣🚀 образ👌🏻🔥
- Ох😍 Первое, что приходит украинская Одри Хепберн🙌🔥👍
- Катя, я пишаюся, що в нас на Україні є така талановита і неймовірно красива, яскрава зірка💙💛
- Красота!!!💖💖💖👍👍👍👍👍! Мое восхищение и вдохновение!!! Катюша успеха Вам !!!!!!💖
- ДИВА!!!❤️❤️❤️БОЖЕСТВЕННО ХОРОША!
- Неймовірна як завжди🔝📸дуже класна😍
- Непревзойденная балерина и шикарная женщина!Вы останетесь в истории как Одри....
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